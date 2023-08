UrtamentoFriulano Exxx…Polzive!!! La politica passa i dirigenti restano. Il caso della segretaria di Udine Finco e della presidente della Net De Marco finite nel mirino del centrodestra.

Sotto la diretta sorveglianza della segretaria comunale Francesca Finco, si è svolta oggi la conferenza stampa dei primi 100 giorni di amministrazione del centrosinistra a Udine. La dirigente è stata espressamente voluta a Udine dal sindaco Fontanini. Una “risorsa” di livello, capace e benvoluta a palazzo con una timbro politico ben definito. Il fatto che però in poco tempo sia entrata nelle grazie del nuovo sindaco e mantenuto il suo ruolo, deve aver fatto girare gli zebedei all’ex maggioranza udinese che, un paio di settimane fa veniva accusata dai capigruppo di non essere stata capace di sollevare la questione degli interessi in conflitto del sindaco De Toni sulla ditta Calzavara e oggi, sul Messaggero Veneto, il segretario della lega Bosello rilancia: “…nessuno in comune ha effettuato un approfondimento sulle cause di incompatibilità di De Toni». Per l’esponente leghista la segretaria Francesca Finco non avrebbe compiuto i necessari approfondimenti. «Il centrodestra – osserva Bosello – ha richiesto al responsabile della trasparenza e anticorruzione (Finco) di verificare le dichiarazioni del sindaco. Nessuno lo ha fatto, nonostante le evidenti cause di incompatibilità». Conclude il segretario leghista. La stizza per il centrodestra udinese dev’essere tanta se si pensa che, oltre alla segretaria Francesca Finco, nelle stessa situazione si trova la presidente di Net Spa Luisa De Marco, voluta dal duo Fontanini-Laudicina dopo le dimissioni di Raggi. Oggi la De Marco, navigata amministratrice, è entrata nelle grazie del sindaco De Toni, e al pari di Francesca Finco, la segretaria della Lega di Udine, solleva il caso di una presunta incompatibilità fra la presidente di Net e il di lei marito, sindaco di Tavagnacco, Giovanni Cucci. Dice Laudicina al Gazzettino: «Dopo il caso De Toni, pare che un altro problema di incompatibilità coinvolga il comune di Udine. Questa volta – attacca l’ex assessora – la vicenda riguarda la società partecipata che gestisce la nettezza urbana (Net). Quello che colpisce, è la mancanza di controlli all’interno della nostra amministrazione: siamo soci di maggioranza di Net però nessuno ha verificato nulla». Ben due pedine inserite dalla giunta Fontanini ai vertici del deep state comunale di Udine. Ambedue le apicali hanno dimostrato che la politica passa, il dirigente resta. Irritazione.