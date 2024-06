NoAcciaieria Exxx…Polzive!!! Il TAR di Trieste ha disposto la notifica “per pubblici proclami” a tutti i sottoscrittori della petizione contro lo stabilimento. Potranno difendersi nel giudizio. Per la discussione del ricorso Danieli/RegioneFvg la Camera di Consiglio si riunirà il 26 settembre 2024.

E’ stato pubblicato l’avviso relativo al ricorso per accesso agli atti proposto dalla Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. contro la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nei confronti del controinteressato signor Marino Visintini, volto a vedere consentito l’accesso agli atti inerenti la lista dei sottoscrittori della Petizione contro l’acciaieria presentata il 25 luglio 2023 da 21.974 cittadini della Regione in relazione al progetto per la realizzazione di un’acciaieria nella Zona Industriale Aussa Corno. Dopo la Camera di Consiglio del 23 aprile scorso – rilevato che “l’azione è rivolta a conoscere atti potenzialmente riferibili ad una pluralità di terzi (i sottoscrittori della petizione) che attualmente non è conosciuta, né altrimenti conoscibile se non all’esito dell’accesso stesso” e che quindi “il ricorso necessita di essere reso noto a quanti possano avere interesse a contraddire” – ha disposto darsi corso all’integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami del presente avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione in una dedicata sezione denominata “atti di notifica”. Come disposto dal T.A.R., si informa: quanto alla identificazione della ricorrente che il ricorso per accesso agli atti è stato proposto dalla DANIELI & C. Officine Meccaniche S.p.A., (C.F. e P.I. 00167460302) con sede legale in Buttrio (UD) Via Nazionale n. 41, in persona del procuratore e legale rappresentante dott. Fabio Londero, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Paviotti e Fabrizio Paviotti del Foro di Udine – che i controinteressati al ricorso per accesso agli atti proposto dalla Danieli (oltre ai signori Marino Visintini, Paolo De Toni e Furio Honsell già costituitisi in giudizio a ministero dell’avv. Carlo Monai) sono tutti gli altri, attualmente non noti, sottoscrittori della “Petizione N°2: “Petizione contro l’acciaieria’ presentata il 25 luglio 2023 da 21.974 cittadini della Regione in relazione al progetto per la realizzazione di un’acciaieria nella Zona Industriale Aussa Corno”. Per la discussione del ricorso, il T.A.R. ha fissato la Camera di Consiglio del 26 settembre 2024“.