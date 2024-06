CoraggioEloisa Exxx…Polzive!!! Allarme sicurezza a Udine. Maggioranza dilaniata, ma c’è un lampo: La presidente Antonella Eloisa Gatta scuote l’immobilismo della giunta DeToni: “Introdurre anche in Friuli la «Squadra Falchi» della Polizia di Stato”. Pittioni: “Hanno gli strumenti ma non li usano”.

Antonella Eloisa Gatta, consigliera comunale e presidente della commissione cultura del comune di Udine è sconvolta. E, senza tanti giri di parole o narrazioni fiabesche, riconosce che la città, la sua città, è risucchiata nel bombardamento dei casi di aggressione, furti e atti di violenza sempre più frequenti. Irriconoscibile. Quello scorso, è stato il più tragico fine settimana che le cronache cittadine abbiano mai registrato: un uomo in fin di vita e un accoltellamento. E’ la fine. La gente ha paura a uscire di casa. Il vice sindaco Venanzi (oggi su MV) si attrezza a rendere nota sempre la stessa litania: “Il Comune è dalla parte dei cittadini preoccupati”. Prudenza e bilancino di chi sta attento a non irritare le corde ideologiche degli alleati. L’assessora delegata Toffano, gira e rigira la solfa come un disco rotto: “Abbiamo fatto molto”. No. Oggi c’è un lampo. Eloisa Gatta, che di mestiere fa la docente ed è presidente della commissione cultura, eletta in consiglio nelle fila della “Lista civica De Toni”, si sbarazza delle paturnie salottiere degli alleati e tira fuori il coraggio che non deve mancare in queste drammatiche circostanze. «Serve una manovra, serve l’intervento della Polizia di Stato». Questo il suo appello in rete: «La notizia di Shimpei Tominaga fa male. Pensare che Udine, tranquilla città del nord est debba oggi fare i conti con fenomeni di criminalità anche violenti, non può lasciare indifferenti.

Non si può aver paura di girare per la città, guardarsi le spalle e iniziare a guardare con sospetto le persone. Non è giusto per nessuno. Ieri Mosanghini scriveva che va alzata la guardia… ma come? Io non ho il potere di decidere, ma da cittadina che non vuole avere paura, che non può accettare che non si può fare nulla, “perché le cose cambiano e dobbiamo abituarci a questo” penso che se da un lato bisogna continuare a lavorare sulla prevenzione, dall’altro è arrivato il momento di introdurre serie attività di contrasto alla criminalità di strada.