SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Riccardi e Fedriga presentano la soluzione ai problemi degli ospedali: La sanità virtuale. Quella reale è ormai un sogno. Imponenti adesioni al convegno degli illusionisti a Villa Manin di Codroipo il 27/28 giugno. UilFpl e Nursind non abboccano all’incantesimo: Preannunciato lo sciopero del personale sanitario.

Fuggire dal reale per imboccare la scia della realtà vituale. Riccardi e Fedriga si inventano un convegno sull’Intelligenza Artificiale per tentare di dare una risposta al circo tragico della sanità Fvg. Alle illusioni non abboccano Stefano Bressan (Uil Fpl) e Luca Petruz (Nursind) che minaccio un clamoroso sciopero del personale sanitario dell’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale diretta da Giuseppe Tonutti che fa quasi rimpiangere Jo Polimeni. Nella vita reale restano incancrenite le gravissime criticità più e più volte denunciate dalle due sigle sindacali: «La Direzione aziendale del Friuli Occidentale non intende attuare delle vere politiche di valorizzare dei lavoratori che ogni giorno si sobbarcano estenuanti turni aggiuntivi e richiami in servizio per colmare la pesante carenza di personale, criticità che non viene nemmeno riconosciuta da questa Direzione. Tale accordo rappresenta un’opportunità fondamentale per valorizzare gli operatori in servizio e creare maggior attrattività per arginare la fuga di personale sanitario». UilFpl e Nursind costantemente dalla parte dei lavoratori che non si lasciano sedurre dalle magie. Pertanto Bressan e Petruz tengono il punto e ribadiscono: «avevamo chiesto alla Direzione di utilizzare il bilancio aziendale per pagare mensilmente le eccedenze orarie legate a richiami in servizio e turni aggiuntivi che vengono imposti ai lavoratori per sopperire alla carenza di personale. Invece, secondo la proposta aziendale, le eccedenze orarie verrebbero pagate esclusivamente dai fondi contrattuali mentre per riconoscere il disagio dei richiami in servizio verrebbe erogato un gettone incentivate, sempre pagato dai fondi dei dipendenti. Un insulto! Pertanto Uil Fpl e Nursind accetteranno solo proposte migliorative e se dovessero introdurre il gettone, le eccedenze orarie prodotte dai lavoratori dovranno essere pagate da bilancio sottoforma di prestazioni aggiuntive ed erogate mensilmente per dare maggior gratificazione agli operatori». Sul punto non c’è Intelligenza Artificiale che tenga.

Riccardi e Fedriga hanno presentato recentemente a Trieste il progetto “Laboratorio Sanità 20/30” un circo fotonico sull’intelligenza artificiale in programma a Villa Manin di Passariano (Ud) il 27/28 giugno. In termini pratici, se nel mondo reale regionale la sanità è una tragedia, si ricorre alla sanità virtuale. Per questo motivo sembra di essere su “E.T.“: “L’intelligenza artificiale applicata alla sanità rappresenta una rivoluzione non solo informatica ma di processo: mentre offre grandi opportunità è anche piena di variabili e deve essere accompagnata dalle istituzioni. In questo percorso il Friuli Venezia Giulia, regione avanzata e piccola – e quindi più duttile al cambiamento – si candida ad essere in prima linea”. Le sigle sindacali Uil Fpl e Nursind non si sono lasciate fulminare dagli illusionisti e, per ricordare ai due maghi di scendere coi piedi per terra, hanno inviato una comunicazione al presidente Fedriga, all’assessore Riccardi al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale Giuseppe Tonutti e a quello amministrativo, Elena Cussigh per proclamare lo stato di agitazione del personale dipendente dell’azienda FO a causa della “mancata soluzione delle gravi problematiche in relazione alla grave carenza di organico che affligge l’Istituto, più volte evidenziata ai vertici aziendali, è costretta a proclamare lo stato di agitazione del personale del comparto di ASFO aderente alle citate sigle sindacali, che potrà sfociare, entro breve termine, in caso di mancato accordo, in ulteriori iniziative quali la proclamazione di uno sciopero di tutto il personale dipendente. Per esempio, nel mondo reale l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale diretta da Giuseppe Tonutti versa in una delle condizioni che nemmeno con Polimeni era finita così in basso: manca ancora l’accordo integrativo aziendale non in linea con le politiche di valorizzazione del personale in relazione al pagamento da bilancio dei richiami in servizio; indennità di Pronto Soccorso: accordo proposto non in linea con le politiche di incentivazione del personale delle aree di emergenza e discordante dall’implementazione prevista, inoltre, ricordano Stefano Bressan (Uil Fpl e Luca Petruz (Nursind), “La Direzione ha deciso di non accettare la richiesta di rinvio del prossimo incontro sindacale, inoltrata da UilFpl e Nursind a causa di impegni istituzionali precedentemente programmati, un rifiuto che dimostra la totale mancanza di rispetto nei confronti delle sigle sindacali maggioritarie che insieme detengono oltre il 55% di rappresentatività in ASFO”. Non c’è Intelligenza Artificiale che tenga. A chi si dovrebbe infilare un Chip? La situazione nell’Azienda diretta da Tonutti è sull’orlo del baratro, il direttore non intende attuare delle vere politiche di valorizzare dei lavoratori. Gravissimo.