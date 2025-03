NerodiCina Exxxx…Polzive!!! A Sacile, Fiume Veneto e Pordenone scoperto un giro di lavoratori “in nero” nei ristoranti gestiti dal Sol Levante. Dall’inizio dell’anno sono circa un centinaio gli irregolari. Sanzioni per 174mila euri. Proposte le chiusure degli esercizi.

Fonte GdF:

“Dall’inizio dell’anno sono 56 i lavoratori in nero e 38 quelli irregolari scoperti dalle Fiamme Gialle del Friuli Occidentale. I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno controllato la regolarità del personale impiegato in 3 ristoranti cinesi, scoprendo 34 lavoratori irregolari e 3 in nero. I controlli, eseguiti dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone in tre esercizi attivi sulla S.S. 113 “Pontebbana”, hanno permesso di identificare, in un ristorante di recente apertura, 3 lavoratori “in nero”, per i quali non risultava inviata la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego, e, in altri due, un totale di 34 “irregolari”.

Per l’imprenditore che, a Fiume Veneto, impiegava i 3 lavoratori “in nero” è stata proposta, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, la sospensione dell’attività per l’impiego di personale “in nero” in misura superiore al 10%. Al ristoratore che, a Pordenone, impiegava 29 lavoratori “irregolari” è stata, invece, contestata una sanzione da un minimo di 29.000 € ad un massimo di 174.000 €, aggravata per aver superato la soglia di 10 unità. Al ristoratore che, a Sacile, impiegava 4 lavoratori “irregolari” è stata, infine, contestata una sanzione da un minimo di 600 € ad un massimo di 6.000 €.