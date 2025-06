MozioneSulGroppone Exxx…Polzive!!! Cosa dice il documento sul Garante “FedrigaTerzo” che verrà discusso domani in Consiglio Regionale FVG? L’aria gattopardesca si trasferisce in Friuli: “Se vogliamo che tutto cambi, bisogna che tutto rimanga com’è”. Si legge: “Prosecuzione del percorso…”; “Dare continuità”. “Rilanciare…”. “Proseguire la legislatura”.

La mozione che dovrà avallare l’azione di governo del centrodestra Fvg dopo la crisi di maggio e che sbarcherà in aula domani riporta alla memoria l’inconfondibile impianto gattopardesco. S’intitola: “Aggiornamento del programma di governo”, ed è stata presentata dai capigruppo Calligaris (Lega), Di Bert (Lista del Presidente) e Cabibbo (Forza Italia). I passaggi più significativi sono questi:

“Premesso che il programma di governo del Presidente della Regione costituisce il

documento su cui si fonda l’azione politica dell’organo esecutivo e della Maggioranza consiliare

che lo sostiene.

Preso atto che, nel corso delle ultime settimane, in seno alla Maggioranza stessa vi è stato

un confronto sui principi cardine da condividere per il prosieguo della legislatura e che una

verifica di maggioranza li ha suggellati, riconoscendo nella figura del Presidente Massimiliano Fedriga il garante ed arbitro della coalizione;

Constatato che, a seguito di detta verifica, la Maggioranza stessa ha espresso la volontà di

rilanciare l’azione di governo per garantire la continuità della buona amministrazione attuata in

questi primi due anni di mandato.

Individuato come strumento più idoneo, a tale scopo, il programma di governo;

definiti i temi chiave che dovranno essere affrontati in questa seconda parte di legislatura,

impegna il Presidente della Regione:

1) a prendere atto della volontà di questo Consiglio regionale di proseguire la legislatura al

fine di dare continuità all’azione di governo che in questi anni ha garantito crescita

economica, occupazionale e di conoscibilità al Friuli Venezia Giulia;

2) ad aggiornare il programma di governo rispetto ai seguenti temi:

– Attività produttive: proseguire nel percorso di sostegno alle realtà produttive del

territorio, non solo attraverso il supporto finanziario che ha garantito la crescita certificata

in questi anni sia nel mercato interno che nell’export e negli investimenti esteri ma anche

potenziando gli strumenti legislativi in essere con novità normative già in fase avanzata di

approfondimento da parte del competente assessorato;

– Salute: continuità e prosecuzione del processo di riforma del sistema sanitario, reso

oltremodo necessario dalla complessa situazione ereditata sia dal punto di vista

finanziario che organizzativo, al fine di garantire una migliore e puntuale risposta ai bisogni

di salute del cittadino;

– Lavoro e famiglia: i dati sulla disoccupazione, che grazie a questa Amministrazione hanno

toccato i minimi storici, rendono ora necessaria l’individuazione di misure che possano

garantire forza lavoro, con un occhio di riguardo alla valorizzazione e al rientro dei cittadini

del Friuli Venezia Giulia impegnati all’estero; proseguire nelle misure strutturali a favore

della famiglia e della natalità;

– Autonomie locali: completata la trasformazione degli EDR nei nuovi enti elettivi si

renderà necessario legiferare sulla nuova legge elettorale e, contestualmente, rivedere la

stessa legge elettorale regionale che ha evidenziato criticità;

– Agricoltura: il nuovo ente pagatore regionale dovrà essere portato a regime con le

ulteriori assunzioni necessarie al fine di garantire risposte puntuali e dare continuità al

rafforzamento del fondo di rotazione;

– Patrimonio: proseguire nel percorso di razionalizzazione del patrimonio regionale ed in

particolare, una volta completato il percorso di trasferimento delle sedi regionali di Trieste

in porto vecchio, provvedere alla dismissione delle sedi inutilizzate cogliendo l’opportunità

per rivedere i meccanismi di vendita del patrimonio al fine di renderli più snelli garantendo

così una maggiore attrattività sul mercato;

– Ambiente: dare continuità e proseguire gli investimenti per la tutela e sviluppo

sostenibile del territorio regionale con infrastrutture per la mitigazione del rischio

idrogeologico e difesa della costa; garantire l’impegno del pubblico e dei privati nel settore

energetico perseguendo i dettami del piano energetico regionale; proseguire il percorso di

aggregazione delle società di servizi idrici e rifiuti e assicurare migliori servizi ai cittadini e

maggiore competitività alle imprese;

– Infrastrutture: il piano paesaggistico regionale risulta, per certi aspetti, ancora troppo

vincolante, in particolare per alcune aree del territorio regionale; rivederlo diventa

prioritario;

– Cultura: concluso l’anno di Gorizia capitale europea della cultura il percorso proseguirà

accompagnando il Friuli Venezia Giulia a Pordenone capitale italiana 2027; necessario

dunque individuare gli strumenti utili all’avvicinamento a questo grande evento affinché il

patrimonio accumulato garantisca un’importante eredità;

– Finanza: confermare gli accordi finanziari siglati nel corso delle ultime due legislature al

fine di garantire all’Ente una capacità e autonomia finanziare sempre più importanti,

consentendo manovre in grado di superare le difficoltà che, in particolare il contesto

internazionale difficile, può presentare;

– Autonomia: è necessario rafforzare l’autonomia anche attraverso la modifica dello

Statuto, affinché possa garantire maggiormente la nostra specialità;

3) a prendere atto che tutte le scelte strategiche elencate troveranno un ancor più ampio

spazio di confronto in seno alla maggioranza e a livello territoriale”.