Antonella Eloisa Gatta è presidente del Gruppo Misto ed era uscita dalla maggioranza alcuni mesi fa (eletta nella lista del sindaco “Costruire Futuro”) per profonde diversità di vedute con i “pasdaran” dell’assessore Marchiol e altre schegge della giunta che fanno imbestialire l’ex consigliera di maggioranza come nel caso della partita Italia-Israele. La presidente riflette: «La scelta della città di Udine per disputare la partita della Nazionale Italia- Israele, è ancora una volta l’occasione per celebrare i valori intrinseci dello sport: fair play, rispetto reciproco, inclusione e fratellanza tra i popoli. E’ una profonda delusione – ricorda Eloisa Gatta – assistere a questa ennesima deriva ideologica il cui capofila è proprio l’assessore allo sport dell’amministrazione De Toni, che preferisce dichiarare che sono ipocrite e retoriche le logiche di chi crede nella forza dello sport. Insegno ai miei ragazzi – prosegue la presidente – che lo sport ha un valore educativo, è veicolo di modelli di comportamento positivi, è quello spazio nel quale si può realizzare una vera “comunità”, lontano da ogni tipo di discriminazione. Se l’assessore allo sport (Chiara Dazzan) – accusa Eloisa Gatta – non comprende l’essenza profonda dello sport non capisco come possa ricoprire il suo ruolo. Inoltre, il sostegno a questa partita ribadisce anche il rispetto per le decisioni prese dalle federazioni calcistiche e dagli organismi sportivi internazionali, che lavorano per promuovere il calcio a livello globale. Non si può applaudire e ringraziare la Uefa per aver scelto Udine come città che ospiterà la finale di Super coppa e poi prendere le distanze dalle altre scelte, perché politicamente scontentano il proprio elettorato. In che modo si porranno gli esponenti di questa maggioranza lunedi prossimo quando il presidente Gravina e il Presidente Fedriga saranno a Udine per la presentazione dell’agenda ufficiale per gli eventi della Supercoppa?