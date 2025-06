Se ieri, e lo abbiamo scritto su queste pagine, le possibilità che Fratelli d’Italia fosse il partito favorito della coalizione per dare il nome al candidato presidente in Lombardia, erano molto alte, oggi lo scenario è radicalmente mutato. Senza l’attuale governatore (Zaia) il partito di Giorgia Meloni, che è il primo partito in Veneto, difficilmente potrebbe rinunciare a Palazzo Balbi, sede del consiglio regionale Veneto. Questa scelta permetterebbe a Giorgia Meloni di tranquillizzare Salvini sulla Lombardia. Quindi Veneto a Fratelli d’Italia e Lombardia a Salvini. E in mezzo ci si mette Forza Italia che da mesi scalpita per piazzare Tosi in Veneto. Anche su queste ipotesi le quotazioni di “FedrigaTerzo” sarebbero in salita, Consulta permettendo. Friuli alla Lega (Fedriga), Veneto a Fratelli d’Italia e Lombardia Lega. Intanto domani è il gran giorno del presidente. Approda in Consiglio Fvg la famosa “mozione di legislatura” cui il governatore ha puntato tutte le carte ed è stato investito della carica di “Garante” della coalizione. Si darà il via alla discussione che proietterà i lavori fino al 1° luglio per il voto finale.