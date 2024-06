MovimentoAvvelenamento Exxx…Polzive!!! L’assemblea dei grillini peggio di una combriccola di comari isteriche: la coordinatrice Fvg ha chiesto le dimissioni di Mauro Capozzella. Grillini paranoici. Invocato intervento di un commissario a guida dell’organo regionale. Veleni.

A causa di un microfono lasciato involontariamente aperto durante l’assemblea dei 5Stelle di ieri sera in cui il coordinatore della provincia di Pordenone Mauro Capozzella conversava con un iscritto ed esprimeva alcune valutazioni non di natura politica, Elena Danielis ha ne chiesto le dimissioni. Una decisione schizofrenica, assurda, che ha sorpreso gran parte degli iscritti che ritiene folle chiedere l’allontanamento di un dirigente per questioni che non sono pertinenti alla sfera politica. A chi avrebbe fatto le “tare” Capozzella? Il caso scivola sulla cronaca gossipara e lo stesso esponente pordenonese smentisce categoricamente di aver offeso Danielis la quale invece ritiene di aver sentito «affermazioni pesanti, offensive ed ha palesemente espresso la volontà di minare il coordinamento del Friuli Venezia Giulia del Movimento 5 Stelle. Certe affermazioni non sono accettabili, tanto più che sono la conferma di un atteggiamento distruttivo che lo stesso Capozzella ha tenuto in diverse occasioni di recente. Anche in questo caso, convocato, al pari degli altri coordinatori provinciali per fare un intervento, si è astenuto dal dare un contributo fattivo. Questa attitudine mina l’organizzazione e i risultati della provincia che gli era stata affidata. Ho quindi chiesto pubblicamente, in piena trasparenza, le sue dimissioni». Per queste “presunte” affermazioni si chiedono le dimissioni. Ma Capozzella smentisce e, a sua volta, invoca il commissariamento del Movimento e di affidarne l’attività per il futuro ad un organo di garanzia che sia “terzo”. Non influenzabile da coloro che si muovono da dietro le quinte. Alcuni sospettano che questa sia un’operazione di propaganda per nascondere il flop elettorale e l’inarrestabile tramonto dei grillini. A testimonianza che i vertici regionali sono ormai a livelli schizofrenici la Danielis ha diffuso una mail solo a pochi iscritti di questo tenore: «Il ruolo dei coordinatori è quello di unire, di organizzare, di accogliere e trasmettere istanze, di tessere i fili della rete che tiene uniti e rinforza i diversi livelli del Movimento 5 Stelle, mi pare questa l’ennesima occasione in cui Mauro ha dimostrato di avere tutt’altro intento. Gli chiedo quindi pubblicamente, perché ritengo importante muovermi nella completa trasparenza, di dare le dimissioni da un ruolo che, è evidente, non vuole o non sa ricoprire. Non dovesse farlo nelle prossime 24 ore, sarà mia cura chiedere che venga rimosso d’ufficio». Capozzella smentisce. Veleni.