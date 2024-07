MorettiPerfetti Exxx…Polzive!!! Riccardi-Pinocchio sul caso Cannarsa, il dirigente sindacale della CislFp assunto nell’ufficio di staff della direzione centrale salute (Gianna Zamaro). Risposta ieri all’interrogazione del capogruppo Dem Moretti accusato di essere pilotato da trame misteriose. SanitàFvg nel caos. Festeggia il sindacato delle porte girevoli.

L’assessore regionale Fvg Riccardi non la racconta giusta. Afferma cose non vere rispetto al caso Cannarsa (dirigente sindacale) e prende una posizione clamorosamente in difesa del sindacato CislFp. Per Diego Moretti, capogruppo Dem: «Oggi (ieri ndr), nella sua risposta alla seconda interrogazione sul tema, Riccardi ha detto che la Cisl a settembre 2022 (periodo della prima interrogazione presentata sull’argomento) avrebbe formalmente comunicato per iscritto alla direzione Salute che Cannarsa non rivestiva più il ruolo di segretario sindacale: una cosa non vera – sostiene Moretti – visto che, a differenza di quanto lo stesso assessore aveva dichiarato in occasione della risposta alla prima interrogazione, Cannarsa non ha mai smesso di ricoprire il ruolo di segretario della Cisl Funzione pubblica». La vicenda dell’assunzione come direttore di staff in direzione centrale salute (Gianna Zamaro) del dirigente sindacale della CislFp Nicola Cannarsa aveva incuriosito i consiglieri regionali di opposizione visti i profili di incompatibilità e conflitto d’interessi che sviluppava la vicenda. Il capogruppo del Pd Diego Moretti aveva presentato diverse interrogazioni all’assessore Riccardi. Le ragioni erano legate all’inopportunità e al conflitto d’interesse maturati rispetto al doppio incarico durato quasi due anni. Però in Cisl ripetono: «Siamo una risorsa Non un costo». Riccardi-Pinocchio, nella sua risposta di ieri, si è arrampicato sugli specchi. E, per non farci mancare nulla, spunta il giallo delle “Trame arcobaleno” cui l’assessore fa riferimento. Sul punto Moretti risponde. «In attesa di ricevere il contenuto della suddetta nota e tranquillizzando l’assessore Riccardi sul fatto che non ho bisogno di mandanti per le mie interrogazioni – evidenzia il capogruppo dem -, credo che non servano commenti: faccio però fatica a credere, per il livello di conoscenza che l’assessore ha del territorio regionale e degli attori che lì vi operano, non sapesse come stavano davvero le cose». CislFp e Riccardi il duo delle porte girevoli e delle “a mie insapute“.