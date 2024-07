BurloGarofolo Exxx…Polzive!!! Riccardi in commissione: sanità da rivedere. UilFpl e Nursind proclamano lo stato di agitazione all’Istituto di Trieste: cronica carenza di personale e struttura assistenziale insufficiente. L’estate rovente del direttore Dorbolò. Chiesta una nuova convocazione o sarà sciopero.

All’istituto materno infantile di Trieste, malgrado le avvisaglie dei mesi scorsi, la situazione è al limite del collasso. L’assessore Riccardi ieri in commissione ha ammesso che: “il sistema sanitario deve adeguarsi ai tempi…”. Invece per Stefano Bressan segretario della UilFpl e Luca Petruz del Nursind la situazione è ormai di costante emergenza. E lo rilevano con la proclamazione di uno stato di agitazione del personale dipendente dell’istituto specialistico triestino. Le ragioni sono elencate in una circolare inviata al Prefetto di Trieste, al direttore generale del Burlo, al presidente della regione, all’assessore e al dipartimento per la funzione pubblica. Per Bressan e Petruz «restano gravi le criticità in sala operatoria dove il problema principale è la carenza di personale e, soprattutto, di personale che faccia reperibilità completa. Al Day hospital pediatrico il personale è rimasto lo stesso ma è aumentata la complessità assistenziale ed il numero delle procedure. Alcuni infermieri andranno in pensione a breve e manca la formazione dei sostituti. Al centro prelevi non si trova personale e il deficit viene rimpiazzato con sanitari prelevati da altri servizi». Di fronte a queste gravi problematiche, dopo svariati tentativi di confronto con la Direzione dell’Istituto e la mancata soluzione delle gravi problematiche più volte evidenziata ai vertici aziendali, i due segretari generali, Bressan (UilFpl) e Petruz (Nursind) si trovano costretti a proclamare lo stato di agitazione del personale aderente alle citate sigle sindacali, che potrà sfociare, entro breve termine, in caso di mancato accordo, in ulteriori iniziative quali la proclamazione di uno sciopero di tutto il personale dipendente e chiede, pertanto, la convocazione delle parti per ottenere la auspicabile soluzione delle problematiche esposte.