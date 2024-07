MorettiPerfetti Exxx…Polzive!!! Il capogruppo Dem fa salire la pressione in corsia. Settimana da urlo per Riccardi: martedì 30 luglio convocata la commissione sulla sanità. Interrogazioni: Perchè ci sono troppi ospedali in Fvg? Chi non l’ha raccontata giusta sul caso Cannarsa (Cisl)?

Giunta Fedriga sui carboni ardenti e valvole che esplodono sotto la pressione dei consiglieri di opposizione. Dopo il caos Tagliamento che ha stritolato l’assessore Scoccimarro, il presidente deve vedersela con la cronica questione della sanità. E sul punto il capogruppo Dem Diego Moretti morde la nuca dell’assessore Riccardi. Quella che entra sarà una settimana rovente che inizia con la convocazione della III Commissione permanente sanità per il 30 luglio alle ore 14. Il presidente Carlo Bolzonello, ha reso noto l’ordine del giorno: L’assessore dovrà rispondere alle seguenti istanze: “Qual è il concetto di razionalizzazione della spesa che Riccardi invoca

quando, a mezzo stampa, sostiene che ci sono troppi ospedali in Friuli Venezia Giulia?”. Ma il piatto più succoso dell’adunanza è quello che lo serve Moretti a proposito del “giallo” di Cannarsa, il direttore generale del sindacato Cisl che è stato assunto come direttore di staff presso la direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità di Gianna Zamaro e rinnovato al 30 giugno 2024 a 110 mila euri/anno. Nel 2022 il consigliere Moretti aveva interrogato Riccardi sull’evidente e clamoroso conflitto d’interessi cui era soggetto il dirigente sindacalista nell’incarico di Direttore di staff. Aveva si o no dismesso la carica di dirigente sindacale? Riccardi aveva risposto affermativamente ma Moretti non è rimasto soddisfatto e ha ripresentato la domanda per il 30 luglio nella speranza di avere chiarezza.