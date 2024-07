CarniaFelix Exxx…Polzive!!! Si allarga la platea dei candidati alla presidenza della Comunità Montana della Carnia. Il vincolo: il presidente deve essere un sindaco. I nomi dei 5 pretendenti. Centrodestra non trova la quadra e si spacca su tre candidati.

Durante una riunione che si è svolta recentemente fra alcuni sindaci della Comunità Montana della Carnia chiamati al rinnovo dei vertici dell’ente, è emersa la volontà di fissare alcune condizioni legate ai candidati. Per poter svolgere il ruolo di presidente è necessario ricoprire la carica di sindaco. Mentre per i componenti dell’esecutivo nessun vincolo. Con questi parametri gli amministratori della Comunità (28 sindaci) si apprestano a votare il rinnovo dei componenti. Che sono aumentati a 5. Da una parte il centrosinistra che ha fissato il boccino sull’uscente De Crignis e Ariis di Raveo. Dall’altra il centrodestra risucchiato da storiche turbolenze interne che manda al voto ben 3 aspiranti: Marco Clama di Paularo, Claudio Coradazzi di Forni e l’indipendente Adami di Lauco. La situazione è molto confusa e si cerca di trovare una soluzione condivisa da tutte le forze politiche che maturi in un ragionamento più allargato. Un tacito accordo che prenda in considerazione l’intero scacchiere alpino. Il Consorzio Boschi carnici e il Bacino Imbrifero Montano quota centrodestra (Forza Italia, Cacitti-Benedetti); il Consorzio Industrial Park (Lega area Zilli con Gabriele Bano). Su questi baluardi si costruisce l’assetto politico dell’Alto Friuli con uno sguardo alla vicepresidenza della Comunità della Carnia e ai componenti dell’esecutivo. La partita è in corso e il centrodestra si presenta spaccato.