SballoFriuli Exxx…Polzive!!! Le Fiamme Gialle stroncano un traffico di coca de luxe destinata ai festini estivi di Udine e Pordenone. Polverizzato il “triangolo d’Oro” friulano.

Le piazze di Udine e Pordenone sono molto redditizie per gli spacciatori. Non di volgare o dozzinale “panetto”, bensì cocaina, brown sugar di buon livello. I friulani non si smentiscono: se vuoi vino deve essere di alta qualità, no gassose. Steesso discorso vale per la droga. No “Maria“, bensì coca. Ed infatti la Guardia di Finanza ha arrestato quattro persone tutte di nazionalità albanese e sequestrato di 360mila euro, probabile incasso di un traffico di droga. Il traffico e lo smercio si metteva in pratica tra Udine, Pordenone, Parma, Macerata, Alessandria, Pesaro e Urbino, Brescia, Mantova, Rimini. 15 gli indagati dalla Procura di Parma. Il principale piazzista, acquistava la merce a 27mila euri al chilo e la rivendeva a 40mila. Anche a Udine. Dove pare che i friulani gradissero particolarmente la sostanza. Coca&Puledre. Il Collio ormai appartiene al passato.