Quest’anno la festa degli uomini di Monteprato di Nimis (Ud) avrà una parte roventissima dedicata alle donne. Tutto è pronto per il 2 agosto, dove tra sfilate di falli al vento e maschietti in pedana, si svolgerà la gara di “Mangiatrici di banane”. Dicono gli organizzatori: “Banana, il tuo superpotere in un frutto”.