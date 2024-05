MonopattinoKiller Exxx…Polzive!!! Sfiorata la tragedia a Lignano. Gravissimo incidente causato da un citrullo che andava contromano col mezzo a due ruote. Ferito un turista. Video da urlo.

Ormai i monopattini sono diventati il terrore dei pedoni e dei bambini. Il problema non sta nel mezzo, pur comodo e utile, ma nel modo in cui viene usato. Pochi mesi a Udine sotto i portici di piazza San Giacomo, lato Est un ragazzo ha investito una cameriera rompendole un femore. E’ ancora convalescente. Stamattina a Lignano in via Latisana fronte “Farmacia dei Sani” un ragazzo di colore, che era stato preavvertito diverse volte dai passanti e dai vicini che non si poteva percorrere la ciclabile contro mano, ha investito in piena velocità una coppia di turisti austriaci. L’uomo ha avuto la peggio ed è stato trasportato in ospedale assieme al titolare del monopattino. Poteva finire in tragedia. Il video.