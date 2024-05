ConsorzioGramolaiFriulani Exxx…Polzive!!! Il Consorzio Bonifica Friulana ha ricevuto 133 milioni di euri di contributi. Quali progetti urgenti? Organizzare la settimana della BoniFesta: Catering, servizio pullman per trasporto persone e un video da 7.500 euri realizzato da un’assessore comunale per immortalare i festeggiamenti. Paga Pantalòn.

Ammontano a 133 milioni di euro i contributi ricevuti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a valere su diversi canali di finanziamento europeo e statali con cui verranno eseguite 16 opere di ammodernamento dell’agrosistema irriguo. Gli interventi e i relativi canali di finanziamento sono stati illustrati alcuni giorni fa nella sede del Consorzio a Udine dalla presidente Rosanna Clocchiatti e dal direttore generale Armando Di Nardo. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è stato incaricato dall’Unione Consorzi Bonifica del Friuli VG di organizzare la manifestazione unitaria “Settimana della Bonifica” tutt’ora in corso. Il Consorzio, viene specificato, può avvalersi discrezionalmente di propri fornitori. Gli eventi sono 4, il primo si è tenuto lunedì 13 maggio presso la sede del Consorzio e l’ultimo è in programma mercoledì 22 presso l’idrovora Belvat a Torviscosa. Per i due incontri più importanti, villa Manin a Passariano e sito Caffaro a Torviscosa sono stati impegnati 3.500 euri per il buffet e 1.000 euri per una corriera destinata al trasporto di persone. Vista l’importanza degli eventi e la necessità di immortalare i momenti più significativi della “Settimana della Bonifica“, i vertici del Consorzio, Clocchiatti e De Nardo, hanno ritenuto di affidare direttamente l’incarico per la realizzazione di un video corporate del Consorzio alla ditta Marco Donà di Lignano Sabbiadoro per l’importo di 7.500 euri. Questi sono i primi 4 eventi, poi ne seguiranno altri. Per la presidente del Consorzio Rosanna Clocchiatti, le progettualità presentate serviranno ad immaginare l’agricoltura dei prossimi trent’anni anni, bisogna far fronte alle criticità idriche determinate dai cambiamenti climatici, con effetto soprattutto sulla disponibilità di acqua e sull’alternanza di lunghi periodi di siccità a forti eventi piovosi. Viste le previsioni, almeno per quest’anno, non sono previsti lunghi periodi di siccità. Pertanto il Consorzio può dedicarsi agli eventi. Gramole Friulane.