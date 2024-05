FrosinoneCombustione Exxx…Polzive!!! Anticipo al veleno della partita Udinese-Frosinone. Volevano intossicare i friulani. Polizia e Carabinieri sequestrano un capannone ad Aviano (Pn) della Ital Green dove venivano stoccati illegalmente rifiuti provenienti dal Lazio. Trovate 8.500 tonnellate di schifezze di ogni genere. 41 indagati e 9 arresti; due friulani.

Ieri notte sono stati notificati i 9 arresti tra Friuli, Campania e Lazio: 2 riguardano un uomo e una donna residenti ad Aviano e San Vito al Tagliamento; lui stretto collaboratore del gestore, lei un incarico amministrativo nell’azienda di stoccaggio. La vigilia della partita decisiva per le sorti dell’Udinese in questo campionato si tinge di fuliggine. Una nube densa, tossica, derivante dai fumi e dalla combustione che si alza da un capannone di Aviano, in via San Martino. Un gruppo di imprenditori di Frosinone, specializzati nello stoccaggio di rifiuti di ogni genere, aveva individuato l’edificio nel comune di Aviano per proseguire l’attività di affari illeciti dopo che il loro deposito laziale aveva preso fuoco. Ad Aviano venivano stoccati rifiuti di ogni genere, compresi quelli ospedalieri e organici, accatastati ben oltre la capacità consentita e falsamente indicati come plastica e gomma, provenienti dalla Campania e in parte poi illegalmente smistati in alcuni paese dell’Est Europa, Ungheria e Repubblica Ceca. Nel capannone della pedemontana occidentale, i poliziotti hanno trovato 8.500 tonnellate di rifiuti stipati, ad alto rischio di combustione. L’operazione congiunta Polizia di Stato e Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha portato a 9 arresti, 41 indagati, 4 società sequestrate e 2.500.000 euro di profitto sequestrato. Tra i reati ipotizzati: associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche transfrontaliero. L’indagine è partita nel 2019 a seguito del vasto incendio a un impianto di Frosinone, nel Lazio. I gestori hanno quindi trasferito l’attività illecita nel sito friulano (azienda Ital Green), acquistato da una società in liquidazione e individuato come nuovo centro degli affari – spiega il capo della Squadra Mobile frusinate Flavio Genovesi, che ha condotto l’indagine.

Vigilia velenosa della partita Frosinone-Udinese in programma domenica sera. Si decide il destino dei bianconeri.