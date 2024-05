LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! A Fagagna il Carroccio lancia il candidato Schiffo contro il patto “Ribbentrop-Molotov-Sahar” di Burelli e D’Orlandi per spartirsi il comune.

A Fagagna, la posizione strategica e la vicinanza col sito militare risalente alla Prima Guerra Mondiale, hanno fatto riaffiorare i fantasmi del passato. I candidati alla carica di sindaco sono tre: Andrea Schiffo (Lega, Quattroventi e Voliamo insieme); Daniele Chiarvesio (Insieme per Fagagna) e Gianluigi D’Orlandi (Proposta per Fagagna). Nella fase che ha portato alla definizione delle liste, è successo di tutto e l’incontrario di tutto. Anche la riproposizione, figurativa ben s’intende, del famoso “protocollo segreto” che traeva spunto dal Patto Molotov-Ribbentrop. Con la variante fagagnese del Sahar inteso come il treccartaro. Un patto di non aggressione sottoscritto appunto dai ministri degli Esteri di Germania e Unione Sovietica, finalizzato a regolare la spartizione dell’Europa orientale e, in particolare, della Polonia. Qual’è la Polonia nell’epoca delle amministrative? Molto semplicemente Fagagna che finisce sul tavolo del negoziato elettorale pilotato dai tre grandi manovratori della politica locale. I Ribbentrop-Molotov-Sahar dell’epoca contemporanea sono Aldo Burelli, Saro e Gianluigi D’Orlandi, incredibilmente alleati in vista del voto per il comune. Nella lista del candidato sindaco D’Orlandi appare il nome dell’ingegner Burelli colui che per anni e anni è stato la spina nel fianco di D’Orlandi. Chi non ricorda gli sfoghi dell’allora consigliere repubblicano di opposizione contro il sindaco Burelli a proposito del sito del forte della Prima Guerra Mondiale? «Stato di degrado in cui quella struttura è lasciata». Tuonava D’Orlandi. Anni dopo li ritroviamo assieme. Quali interessi di natura politica-amministrativa sono alla base di questo strano accordo? Dalle urne si capirà come mai esponenti storici del centrodestra collinare abbiano sottoscritto un’intesa con quelli della sinistra locale. Vedi D’Orlandi stesso e Giuseppe Monaco che era candidato sindaco 5 anni fa col simbolo della Lega. Intanto la campagna elettorale entra nel vivo dei comizi e ieri sera al castello di Villata il candidato sindaco Andrea Schiffo, sostenuto dalla Lega e due civiche, ha ospitato la sindaca di Monfalcone Anna Cisint per la presentazione del libro “Ora Basta“. La sua battaglia contro l’islamizzazione dell’Italia. Cisint è in prima linea, esposta alle minacce dei beduini. Sta vincendo la sua battaglia per la legalità amministrativa sull’uso degli edifici, col diritto e col rispetto delle regole dei luoghi di preghiera. E’ candidata alle europee ed è, a detta di tutti, il vero generale di Corpo d’Armata cui l’Italia Orientale si affida per la difesa dell’invasore. Si vota l’8 e il 9 giugno. Dalle 14 del 10 inizia lo spoglio per le comunali.