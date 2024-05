CacciatoriDonatori Exxx…Polzive!!! Chi è l’intenditore di carne di cervo espulso dalla Lega e oggi candidato con la lista Idro di Coradazzi a Forni di Sopra? Sospetto abuso di posizione dominante in campagna elettorale per via del suo ruolo di direttore della Riserva di Caccia.

Lorenzo Antoniutti, detto “saltafossi”, è il numero uno della lista “Forni Futura” che sostiene la candidatura a sindaco del presidente della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra, Iginio Coradazzi. Una candidatura singolare che presenta elementi di interessi in conflitto paurosi. L’avversario di Lenna è il titolare della distribuzione dell’energia ai residenti del posto. Interessi in conflitto che si sommano ai sospetti di abuso di posizione dominante che coinvolgono, oltre al presidente della “Idroelettrica” candidato sindaco, anche il capolista, già vicesindaco di Marco Lenna, Antoniutti. L’ex leghista affronta la campagna elettorale mantenendo il ruolo di direttore della riserva di caccia di Forni di Sopra. Particolare non marginale, la riserva dispone di due posti liberi e il giudizio del direttore è sempre molto “ascoltato” dalla commissione caccia che rilascia l’abilitazione. Inoltre, in questo periodo di campagna elettorale, molte persone hanno intravisto il candidato venatorio aggirarsi per le viuzze fornesi con porzioni di carne di cervo sotto braccio bussare alle porte degli increduli cittadini. E’ forse un escamotage per strappare qualche voto? Questo sarebbe il primissimo caso in assoluto in tutta Italia. Un record. Va da sé che le coincidenze su Antoniutti si rincorrono come biglie: Direttore di Riserva di caccia; dimissionario dalla carica di vice sindaco; espulso dal partito di cui ha sempre fatto parte, la Lega, e il recente “salto della quaglia” per restare in tema venatorio. E quest’ultima acrobazia rimbomba rumorosamente lungo tutta la valle se si pensa che durante la campagna elettorale del 2019 Antoniutti si presentava ai suoi elettori con queste parole: «Faccio parte della lista “Soprattutto Forni di Sopra“, una lista giovane e motivata che esprime il candidato sindaco Marco Lenna. Sono stato uno dei primi a contattarlo – ricorda Antoniutti – vedendo i grandissimi risultati che ha ottenuto nel vicino comune di Forni di Sotto… E sono convinto che farà altrettanto, se non meglio a Forni di Sopra, con l’aiuto di tutti noi». 4 anni dopo, maggio 2023, Lorenzo Antoniutti compiva la più disinvolta delle acrobazie per un direttore di riserva di caccia: il salto della quaglia. Una decisione che spiazzò coloro che avevano riposto fiducia nel ragazzo poiché si dimise nel periodo in cui il suo sindaco Marco Lenna era convalescente. Maggio 2023. Con quale coraggio oggi il trapezista si presenta agli elettori? da segnalare che l’ambiente venatorio è molto ricercato dai candidati. I motivi sono diversi compresi gli incentivi che la regione concede alle associazioni (qui non c’entra Antoniutti), alle organizzazioni professionali agricole o alle associazioni di protezione ambientale per l’organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria (legge regionale n. 6/2008). La misura dell’incentivo concedibile è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile. Il limite massimo dell’incentivo per ogni singola iniziativa di cui all’articolo 4 del regolamento è di euro 4.000. Il limite massimo annuo dell’incentivo per ogni soggetto di cui al comma 1 e 2 dell’articolo 7 del regolamento è di euro 16.000.

Forni di Sopra, il Festival degli abusi di posizione dominante e l’acrobatica campagna elettorale.