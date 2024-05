GradoAvvelenado Exxx…Polzive!!! La ragnatela di interessi del candidato sindaco Marin presidente Git è sempre più fitta: Affiora una sospetta corsia preferenziale denominata “Sun Square” che conduce all’ex consigliera comunale Nicole Cadenaro in lista con Forza Tragica. I nomi dei dipendenti della Git usati come macelleria elettorale.

Ancorché il povero Tajani di Forza Italia si sforzi a ribadire che il partito è a favore della concorrenza, delle imprese, contro le tasse e del libero mercato, la sua lista, rappresentata in Friuli Venezia Giulia dall’assessora comunale di risulta di Trieste, Sandra Savino, esprime uno spaccato di politica di apparato saraceno e monopolistico da incenerire anche il Regime. Scenario della rievocazione storica, il comune di Grado chiamato al rinnovo dell’amministrazione l’8 e il 9 giugno prossimi. Uno dei tre candidati sindaco, Roberto Marin, è presidente dell’azienda più importante dell’isola, la Git. La carica torna utile come l’oro in queste giornate di campagna elettorale. Si può sfruttare la posizione com’è accaduto all’inaugurazione della stagione estiva del 1°maggio dove un assessore regionale, rompendo il galateo istituzionale, ha annunciato la candidatura a sindaco del “bravo presidente”. Il quale non maramaldeggia solo alla cerimonia balneare ma usa la società gradese come bacino per “pescare” nomi da mettere in lista. Per esempio, Elisabetta Gaddi detta “Lilly” assunta in Git un anno fa, appare miracolosamente fra i candidati. Ma c’è un altro caso, più rovente, che sta rimbalzando da un angolo ad un altro dell’isola e che vede per protagonista il cartone di Forza Italia ridotto a calotta elettorale. Nell’elenco dei candidati spunta il nome di Nicole Cadenaro, la cui professione è quella di “Area Manager presso Sunsquare Italia“. Nell’agosto del 2023, su queste pagine, i birbanti di leopost riportavano le fasi del surriscaldamento comunale seguito alle improvvise dimissioni di Elisa Polo. Nessuno voleva prendere il suo posto. Perché? Sia Monica Maran che Nicole Cadenaro non ne volevano sapere. Coma mai quest’ultima è subentrata? Chi l’ha convinta? Veleni. Tornando a Forza Italia e alla nostalgia friulana dei monopoli e delle corporazioni, risulta che la Git avrebbe investito circa 200mila euri per una fornitura di tende acquistate dalla ditta: “Sun Square“. Chi è l’area manager? come per magia spunta il nome della forzista Nicole Cadenaro. In un recente spot elettorale di Marin e Cadenaro, i due elencavano tutta una serie di investimenti migliorativi per il 2024 e, guarda caso, l’acquisto di nuove tende per il bar gestito dalla GIT “Antiche Terme”. Chi sarà il fornitore? I sospetti incendiano l’arenile e intossicano la campagna elettorale. Ma Forza Tragica riserva ancora sorprese preferenziali. Nell’elenco degli azzurri in lista appare il nome di Marco Patruno, promosso non a caso a Responsabile del Parco acquatico della GIT da Roberto Marin. Come si vede le saldature della calotta Git sono ben ramificate. Patruno non poteva dire di no alla chiamata del suo benefattore. E dalla calotta ai profili di nepotismo il passo è breve. Il capolista della civica che porta il nome del sindaco è Filippo Marin, figlio del candidato. Tutto come in una famiglia. Quello che vorrebbe diventasse il suo comune. E Biagio Marin, non a caso, scriveva di “Primavara matana, istàe che ‘l cuor tu brusi…”. Sì, La Primavera è pazza, estate che bruci il cuore. Grado infetta, elezione malata.