MonfalconePorcellone Exxx…Polzive!!! Sequestrato un lupanare di modesta qualità: Con 50 euri si trombava in pieno centro. Denunciata la persona titolare dell’esercizio.

Agenti del Commissariato locale hanno messo i sigilli a un b&b situato nella centralissima piazza di Monfalcone a due passi dal municipio. Secondo la Procura di Gorizia l’esercizio pubblico «era diventato meta frequente di escort e transessuali, di origine sudamericana», che «la usavano periodicamente come luogo di “dolce” intrattenimento e di guadagno». Gli agenti si erano accorti di uno strano via vai nella zona circa 4 mesi fa attorno al b&b “Enjoy”, che «tollerava l’attività che vi si svolgeva». Precisamente l’indagine risale ai primi di dicembre: appostamenti e pedinamenti. Si era scoperto che l’attività esercitata da escort appariva «pubblicizzata su alcuni siti web “specializzati”, ove erano postate fotografie inequivocabili e un numero telefonico da contattare». Successivamente i clienti avrebbero ricevuto telefonicamente indicazioni sul luogo della struttura e, giunti in sua prossimità, pure un codice per aprire la porta d’ingresso. Stando alle forze dell’ordine le tariffe «variavano a seconda della prestazione offerta, dai 50 ai 100 euro». Per la stanza, invece, «veniva pagata la cifra di 50 euro al giorno». Non un granché visto il mercato delle escort che, per un’ora ti chiedono 500 euri. Medio mercato.

Al momento dell’intervento, una decina di giorni fa, due escort sudamericane stavano nei locali, ma senza clienti: occupavano due stanze separate. Una persona italiana, cinquantenne, titolare della struttura è stata denunciata. La Polizia contesta il punto 3 dell’articolo 3 della legge Merlin, in sostanza rivolto a chi, essendo «proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata o pensione» vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione. Ma per i legali Bevilacqua e Cattarini «società e conduttrice sono rimaste, nel modo più assoluto, estranee, limitandosi a concedere in locazione l’appartamento all’utenza». In realtà è un peccato chiudere i lupanari, soprattutto in questi mesi di stress elettorali se si pensa alla funzione sociale che potrebbero fornire agli addetti ai lavori.