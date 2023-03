FratelliDiSalò Exxx…Polzive!!! Dopo Giau, il profumo del ricino rapisce la trapezista Soramel. Le foto in devozione al Benito autentico. Ridicolizzata “Sono Giorgia, sono una madre…” per lo spritz in castello.

L’ex sostenitrice di Venanzi sindaco di Udine, poi ospitata nei Benito Remix, per evitare fraintendimenti rispetto alle foto di Predappio, ricorda: “L’apologia del fascismo è da censurare, non la storia”. E’ il salmo penitenziale con cui la candidata di Fratelli d’Italia a Udine giustifica la venerazione per il Benito, quello autentico, non il remix, cui si troverà a condividere un tratto di storia udinese un paio d’anni dopo. Soramel immortalata accanto al cranio del Duce e a una foto che lo ritrae con il classico saluto “a paletta”. Le foto sono certamente più recenti di quelle che il quotidiano “Domani” ha pubblicato ieri relative allo storico camerata Giau, circondato dai ricordi delle scorribande delle SS Italiche e dagli orpelli di Salò. Risalgono al 2019, quando ancora militava nella lista “Prima Udine” di Enrico Bertossi e prima di gettarsi a capofitto nel gruppo di Venanzi-Marchiol per sostenere la candidatura a sindaco dell’ex assessore di Udine. Nel periodo d’incubazione delle alleanze su Venanzi ci fu anche la parentesi della visita di Giorgia Meloni a Udine per le elezioni politiche e il caso del frico innaffiato collo Spritz Aperol che a Soramel non sfuggì. Facendo un parallelo con l’allora Principe Carlo in visita in Friuli commentava: “…la toccata e fuga della Meloni a Udine, esposta tipo un ostensorio (…) e accompagnata in uno stand a mangiare il frico. Per di più con lo spritz (no aghe e vin, spritz Aperol), mica con un Refosco o almeno un Cabernet…”. Poi le cose andarono come andarono, Venanzi fece le sue scelte e il gruppo di Bertossi deviò, vista la penuria di candidati, sui BenitoRemix friulani. I quali, pur di averli in lista, hanno concordato di concedere, in caso di vittoria di Fontanini, un assessorato a Soramel (Benito Autentico) se il gruppo dei 4 candidati (Gos, Soramel, Santini, Bindoni) riuscirà ad eleggere almeno due consiglieri. Ma di questi accordi, i BenitoRemix udinesi non ne vogliono sapere. Ormai in Fratelli d’Italia i coltelli roteano come fusette impazzite. E la campagna elettorale si arricchisce di episodi in cui le entrate a gambatesa sono ordinarie. Come per esempio ficcanasare nelle riunioni altrui per rapinare qualche voto. L’ultimo caso risale a ieri sera all’Adoro caffè di piazza Venerio in cui i candidati Anzil, Deganutti e Manente avevano convocato i cittadini per illustrare il progetto del “percorso cittadino di Giovanbattista Tiepolo” con una relazione del professor Gilberto Ganzer. Fra il pubblico è spuntata l’assessora in pectore Soramel che si è presa la scena di fronte all’incredulità del pubblico. Gli organizzatori non l’hanno presa bene e sono volate parole che hanno fatto tremare le verande. La lotta alla preferenza è impietosa. Una guerra tra Benito Remix e Busti di Benito Autentici. In ballo le golose poltrone.