DeToniFlopponi Exxx…Polzive!!! Dopo i Dipartimenti il candidato sindaco ha inanellato un altro fallimento: Che fine ha fatto il Cantiere Friuli costato 600mila euri?

Chi decideva come impegnare i fondi dell’Ateneo? Il direttore generale Massimo Di Silverio, braccio destro di Alberto De Toni. Un avellinese nel simbolo della rinascita del Friuli. Non il solo poiché la triade di comando ai tempi dell’ex Rettore era composta da lui stesso (padovano), dal professor “strozza-dipartimenti” Gaetano Russo (siciliano) e dall’avellinese Di Silverio. Vincesse De Toni a Udine nel palazzo si formerebbe un clan di vecchi amici che per 5 anni ci parlerà di cantieri, di feste in conoscenza, G7 University, EllyFest e via discorrendo. Tuttavia, il programma amministrativo di De Toni per la città e gli annunci che illuminano i comizi elettorali scontano due scivoloni rimasti nella storia dell’Università e che sono racchiusi nel periodo 2017/19 e intestati al candidato sindaco del centrosinistra. Del fallimentare progetto di riduzione dei dipartimenti in ateneo ne abbiamo parlato la volta scorsa (vedi Leopost), oggi ci occupiamo del calvario chiamato “Cantiere Friuli”. Bidone da 600mila euri cui Di Silverio stabiliva la distribuzione. Il fumogeno venne istituito nel 2017 con la finalità di «ri-costruire il Friuli». Notare la data. Siamo nel 2017 a ridosso delle elezioni regionali cui l’ex rettore stava facendo l’occhiolino. Per ragioni che non sono state rese note, l’animatore del “cantiere” rinunciò alla corsa regionale e da allora si persero le tracce delle ruspe. Occorre dire che, per ironia della sorte, fu proprio Fontanini, in quel tempo presidente della provincia, a chiedere all’allora De Toni di farsi promotore di un Centro di ricerche interdisciplinari per il territorio friulano permanente e autonomo per far fronte alle crescenti criticità demografiche e socio-economiche. Purtroppo nulla accadde. Il Cantiere Friuli smise di operare nel triennio 2017/19. Nemmeno dopo la pandemia il progetto si attivò. Il Friuli rimase orfano di un’importante sede scientifica che poteva rendersi utile per superare la crisi pandemica. Per il “Cantiere” inizia un calvario: quali risultati ha prodotto con il suo budget da 600 mila euri di soldi pubblici? A che cosa sono serviti i 12 libri compilati se al Friuli non viene data alcuna indicazione strategica in campo economico, sociale, ambientale e demografico? Una piazzata clamorosa che fece il paio con la festa del PD in cui il Rettore, di sua sponte, chiuse al traffico via Gemona. Era il 2015 e a quel piegamento dell’Ateneo pro Renzi seguirono gli show di Conoscenza in Festa e G7 University. Fumogeni sparati dal rettore che servivano solo a lui per l’autopromozione tesa a farsi candidare alla regione nel 2018 con l’appoggio di Renzi (era un frequentatore della Leopolda). Lo stesso De Toni sperava di avere più successo quest’anno. Ma l’appoggio di Agrusti e Malattia non è bastato. Oggi lo ritroviamo candidato sindaco di Udine, la città potrebbe finire nelle mani di un padovano, un avellinese e di un siciliano.