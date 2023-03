ElezioniFvg Exxx…Polzive!!! Medaglia al patriota Giau: grazie a lui stampa e Tv nazionali si accorgono che in Friuli domenica si vota. La Festa Tricolore di Torsa (Ud) finisce su La7.

Salvini lo ha percepito e lo ha sottolineato ieri in sala Ajace di Udine all’incontro con i governatori, prendendo spunto dalla questione dell’autonomia: “Esiste anche il Fvg. Se uno pensa che in questi giorni sulle tv nazionali e sui giornali nessuno parla delle elezioni in Fvg. Questo vuol dire che a livello di stato centrale c’è ancora molta diffidenza verso le regioni”. E’ vero, a livello nazionale, pur essendo l’unico appuntamento della penisola che mette alla prova il PD del nuovo corso Elly e del test della “Fedriga Presidente”, nessuno parla delle elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi. Un sequestro dei diritti primari dei cittadini che comprendono il diritto all’informazione e alla garanzie costituzionali di conoscere per deliberare. L’incubo astensionismo è reale. Ma c’è un martire che si è sacrificato per le ragioni dell’informazione ed è il BenitoRemix Marzio Giau che è stato stritolato su Tv e giornali a causa di alcune foto di una decina di anni fa. L’altro ieri sul quotidiano “Domani”, ieri sera su La 7 a Piazza Pulita di Formigli. Ampio servizio sulla questione del candidato alle regionali Giau con in studio il badogliano Bocchino. Sia nel caso del quotidiano che in quello della TV si è parlato delle elezioni regionali in Friuli. Non fosse stato per Giau, nessuno saprebbe che domenica in Friuli si vota. Estremo lembo orientale italico. Ai confini dell’Impero.