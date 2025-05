MonfalconeFasanone Exxx…Polzive!!! Celebrato il primo consiglio comunale. Il braccio destro di Cisint eletto presidente del consiglio. Scintille Savino-Cisint: Forza Italia esce dalla maggioranza. Zorzenon si dimette da consigliere.

Considerando che l’assessora Calligaris non è tesserata con Forza Italia e che Volante ha deciso di sedersi fra i banchi dell’opposizione, si può affermare che la maggioranza di centrodestra che guida il comune di Monfalcone è “ibrida” e priva, unico caso in Friuli, degli azzurri. Oggi, 5 maggio, si è insediato il consiglio comunale dell’era Fasan. Anna Maria Cisint ha ringraziato «quanti hanno contribuito alla crescita della città». Dopo l’appello, si è proceduto alla convalida degli eletti e alla surroga del consigliere dimissionario Luca Zorzenon di Fratelli d’Italia. Gli è subentrato Luis Resuli primo dei non eletti di FdI. Per la presidenza consiliare, il consigliere leghista Paolo Bearzi ha proposto il nome di Gabriele Bergantini che ha ottenuto 19 preferenze, mentre vicepresidente è Saullo con 6 preferenze. Prima di prendere posto nel suo scranno tra la maggioranza, Cisint ha salutato la nomina di Bergantini come «presidente molto giovane ma già esperto». Riguardo i componenti l’assemblea, in maggioranza siedono: Stefano Vita, Paolo Bearzi, Francesco Toneguzzo, Fabio Banello, Anna Maria Cisint, Giovanni Battaglia, Tiziana Maioretto, Riccardo Matteo Brigante, Ermenegilda Aloisio, per la Lega. Suzana Kulier in Pusateri, Stefano Cisint, Bergantini, Sabina Cauci e Chiara Miniati e Paolo Venni. In FdI: Luis Resuli (capogruppo) e Mihaela Loredana Dragan per la lista “Cisint per Monfalcone”. Finiscono all’opposizione Cristiana Morsolin e Alessandro Saullo di Monfalcone Civica. In quota Pd, Diego Moretti (capogruppo), Lucia Giurissa, Kamrul Hasan Bhuiyan Sani. Tra gli impegni di Fasan la chiusura della centrale a carbon il cui processo di riconversione vale 60 milioni di euro, «un risultato che non ha precedenti in Italia» e il nuovo piano regolatore. «Lo consegneremo alla città dopo un quarto di secolo – rivendica Fasan – avrà un carattere profondamente innovativo e incarnerà sempre di più la nuova dimensione identitaria».