LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Che accade in Laguna? Il dirigente fa chiarezza sull’eseguibilità di una delibera di giunta sulle concessioni demaniali.

L’immediata eseguibilità di una delibera di giunta significa che la decisione presa dalla giunta può essere immediatamente applicata, anche prima che la delibera venga ufficialmente pubblicata e quindi diventi pienamente efficace. Questo accade in casi di urgenza, quando la decisione deve essere attuata subito per evitare danni o per garantire l’interesse pubblico.

La delibera è stata assunta il 30 aprile quindi è corretta la data del 3 per l’emanazione della determina in quanto segue il deliberato.