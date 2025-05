CernoCernobyl Exxx…Polzive!!! L’ex senatore del PD punto di equilibrio dell’alleanza per il dopo Fedriga. Il nodo dei Ciriani. Oggi su “il Gazzettino”.

Su queste pagine il 25 febbraio scorso si scriveva: Tommaso Cerno, direttore de “Il Tempo” e nelle vaste grazie di Giorgia Meloni diventa il punto di mediazione che consente di superare i travagli del terzo mandato a Fedriga presidente del Friuli VG. (…). Per “FriuliSera” si tratta di una “suggestione che scorre sottotraccia nel centrodestra del Nordest (…) riguardo la possibile candidatura di mediazione blindata, udite, udite, del personaggio buono per ogni stagione. L’ipotesi Cerno candidato presidente della regione Fvg viene oggi sostenuta da “il Gazzettino”. “A Pordenone il nome circola da tempo negli ambienti politici, anche se ancora sotto traccia e perché l’appuntamento elettorale è ancora lungo da arrivare. Molto dipenderà dalla piega che prenderanno le elezioni regionali in Veneto. Come riportato su queste pagine se il Veneto resterà alla Lega, l’altra Regione nordestina sarà reclamata dai meloniani. La scelta Ciriani è osteggiata dagli udinesi. E così cresce l’ipotesi di candidare il direttore del “Tempo” già senatore del Pd. Tommaso Cerno è nato a Udine nel 1975. È unito civilmente con Stefano Balloch, consigliere regionale in Friuli. Sarebbe la prima volta di un presidente della Regione di Fratelli d’Italia e la prima volta di una guida regionale che arriva dal pordenonese. I numeri li ha e anche il tempo per organizzarsi, visto che si voterà nel 2028. Il problema, però, è un altro: FdI udinese, anche se in questo momento è meno forte elettoralmente e meno organizzata di quella del Friuli Occidentale, il “regno” della famiglia Ciriani fa molta fatica ad accettarlo. In più non si vincono le regionali se la provincia di Udine non porta la sua fondamentale dote di consensi al candidato. Come dire che la sua candidatura legata a FdI circola già da tempo negli ambienti udinesi. Senza l’appoggio della Lega, però, tutto diventerebbe complicato, anche se il Carroccio punta ancora al terzo mandato”. Fonte Il Gazzettino.