LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Esplode il manicomio sulle concessioni. In data furbissima 3 maggio pubblicata la determina sulla riapertura dei termini di partecipazione alle gare delle concessioni demaniali.

In data 3 maggio e a firma del segretario generale e responsabile “pro tempore” dell’ufficio demanio del comune di Lignano, Nicola Gambino, è stata pubblicata la determina che ha per oggetto la “Riapertura dei termini di partecipazione alle gare per l’affidamento di comcessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ricadenti nel litorale di Lignano Sabbiadoro e rilascio proroga tecnica dei titoli concessori attualmente in essere (…)”. L’etto amministrativo è “viziato” da alcune inconcongruenze che sono lampanti. Siamo al limite. Per il fatto che che la determinazione del Segretario responsabile del demanio risulta pubblicata prima, il 3 maggio, della delibera di indirizzo della Giunta Comunale. Tremano i concessionari.