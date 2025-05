Git Grado rinnovo CDA. Rinvio a lunedì 12 maggio.

Era prevista per oggi, 5 maggio, l’assemblea che avrebbe dovuto rinnovare i vertici della Git di Grado presieduta da Roberto Marin. La riunione è stata rinviata invece a lunedì 12 maggio. I favoriti, al momento, sono l’uscente Roberto Marin e Alberto Rigotto, attuale numero uno di A&T 2000 (società friulana che si occupa della gestione dei rifiuti). All’assemblea della Git in programma lunedì prossimo parteciperanno i soci della stessa società ovvero la Regione, rappresentata da Promoturismo che detiene l’86,21 per cento delle azioni, il Comune di Grado (10,62 per cento), la Camera di Commercio (2,55 per cento) e la stessa Git con lo 0,62 per cento delle quote. Due dei tre nominativi del Consiglio di amministrazione sono indicati dalla Regione stessa: si tratta del presidente e di un altro componente, probabilmente un tecnico. Il terzo nome – in virtù di una consuetudine consolidata tra Regione e Comune visto che non è previsto dallo statuto – viene espresso dall’amministrazione municipale. Che, da quanto si apprende, dovrebbe nominare una donna. Toccherà quindi al direttore generale di Promoturismo Fvg, Jacopo Mestroni, in rappresentanza della Regione, indicare i nomi dei componenti del nuovo Cda.