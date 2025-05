CentroDestraBatteInTesta Exxx…Polzive!!! Inaugurazione cantiere della filanda a Dignano. I Benito Remix mettono il timbro, la Lega non si presenta. Sempre più lontane le speranze di un terzo mandato.

Una struttura che in migliaia hanno sempre notato passando per il ponte di Dignano: la filanda. Sabato è stato consegnato ufficialmente il cantiere sostenuto da fondi regionali che ha consentito un primo intervento conservativo. Una struttura imponente e che sorprende più dall’interno che dall’esterno (già affascinante di suo). La sfida per l’amministrazione comunale del sindaco di Fratelli d’Italia Giambattista Turridano è individuare cosa fare di questo prezioso patrimonio per poi consegnarlo all’intera Comunità regionale. Con il progetto “Ri-filà” – ricordano alcuni consiglieri comunali – la filanda riparte da qui, inizia una nuova tessitura: fatta di relazioni, idee e progettualità condivise. Perché è solo grazie alla forza della rete tra istituzioni, cittadini, enti e imprese che possiamo dare vita a progetti lungimiranti e strategici, capaci di durare nel tempo”. Ma la cerimonia d’inaugurazione del cantiere ha preso una piega politica che gli amministratori hanno subito notato. Massiccia la presenza degli esponenti di Fratelli d’Italia a partire dai fratelli Ciriani e, totalmente assente la Lega. Come un segnale di resa in un comune dove il Carroccio aveva sempre raccolto una marea di voti. Mancavano il sindaco di San Daniele Valent e il presidente Fedriga. Ormai è chiaro a tutti che dove c’è Fratelli d’Italia, non c’è il presidente. Sempre più lontane le speranze di convincere i Benito Remix a votare in aula per il terzo mandato.