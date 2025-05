HarakiriRiccardi Exxx…Polzive!!! Sugli sputi di Tolmezzo qualcosa non quadra. L’assessore vuole sminuire il movimento di protesta pacifica ma i carnici non si fanno coglionare. L’ammissione: Il sistema sanità è inefficiente.

Ma qualcosa non quadra visto che gli organizzatori della protesta parlano di una manifestazione pacifica, tanto che non ci sarebbe mai stato bisogno dell’opera di polizia e carabinieri, pur presenti sul posto.

A Tolmezzo qualcuno parla di goffi tentativi di sminuire il movimento di protesta. Ma è tutto molto strano. A partire proprio dall’assessore Riccardi che da settimane non fa che ripetere che il sistema sanità è inefficiente , che la regione FVG spende più delle altre, mentre i LEA – Livelli essenziali di assistenza – sono in calo, che quindi è il momento di fare delle scelte e di rivedere l’organizzazione.

Medici e infermieri scappano dal FVG con destinazione estero o alte regioni o privato o anche pensione anticipata, pur di andar via. Perché? Perché non si è fatto nulla per trattenerli, i nostri medici sono tra i peggio pagati d’Italia, le prospettive di carriera professionale sono ridotte al lumicino, il clima di lavoro è deprimente.

