MonfalconeEsclusione Exxx…Polzive!!! I musulmani invadono la spiaggia e il mare di Marina Julia vestiti. La Cisint annuncia provvedimenti contro i bagnanti. Capozzi, Moretuzzo e Pellegrino replicano: Non alimentare tensioni.

La sindaca di Monfalcone Anna Cisint annuncia provvedimenti restrittivi rispetto a coloro che fanno il bagno vestiti. Uomini o donne. Cisint ha scritto alle Comunità Musulmane del monfalconese: «Marina Julia è tra gli arenili più apprezzati della regione per il turismo delle famiglie e per gli appassionati agli sport del mare. Sono stati effettuati ingenti investimenti. Per questo diventa inaccettabile il comportamento degli stranieri musulmani che entrano in acqua con i loro vestiti. Una pratica che crea insopportabili conseguenze dal punto di vista della salvaguardia del decoro del luogo». Le reazioni non si sono fatte attendere e giungono soprattutto dall’opposizione in Consiglio regionale.

Tuona Rosaria Capozzi dei 5 Stelle: «Dichiarazioni come quelle fatte dalla sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, possono alimentare tensioni tra la comunità musulmana e il resto dei cittadini. Come si può pensare di integrare queste cittadine, spesso connazionali, vietandogli di fare il bagno in mare solo perché indossano un burkini?» si interroga la pentastellata. Sul tema intervengono anche Massimo Moretuzzo, capogruppo de “Il Patto per l’autonomia”, e i consiglieri Bullian e Massolino: «Le dichiarazioni della sindaca di Monfalcone sarebbero semplicemente ridicole e assurde se non fosse per il fatto che arrivano da una rappresentante delle istituzioni e da una delle figure di spicco del principale partito di Maggioranza in Consiglio regionale. Per ottenere un po’ di visibilità, evidentemente in calo viste le performances del ministro-segretario Salvini, la Lega nostrana non trova nulla di meglio da fare che continuare a prendersela con le persone immigrate, anche utilizzando motivi futili e pretestuosi come quello dell’abbigliamento in spiaggia», concludono i consiglieri. Dal canto suo la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino, ricorda: «Monfalcone torna alla ribalta della cronaca nazionale per l’ennesima dichiarazione razzista della sindaca leghista Anna Maria Cisint che vuole imporre ai bagnanti musulmani di utilizzare il costume per non meglio precisati motivi di decoro e igiene. Se Cisint ci tiene all’igiene delle acque di Marina Julia si preoccupi degli sversamenti di carburante in mare, come successo ad agosto 2022 con relativo divieto di balneazione. Alla sindaca non interessa nulla – aggiunge la consigliera – dei diritti dei lavoratori, italiani e stranieri, nei cantieri Fincantieri e nei relativi subappalti, preferisce fare battaglie ideologiche degne di Stati teocratici come Isis. In Italia, Paese democratico, si può fare il bagno come si vuole. Se non le va bene, cambi Paese».