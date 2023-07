UdineZoppa Exxx..Polzive!!! Boom di Trieste che vola coi concerti. Udine al tramonto ostaggio del calcio. Stadio inservibile per i grandi eventi. Il flop della mostra “Insieme”.

Non fosse per Far East Film o il Premio Terzani, a Udine resterebbe solo Friuli Doc. Il turbato sagrone friulano avvitato su se stesso che non riesce ad uscire dagli ingranaggi monotoni che da trent’anni lo aggrovigliano. Nemmeno il teatrone, che Michele Mirabella osò definire un deposito di bibite, riesce a illuminare il tramonto friulano. Anzi, in fatto di cultura, l’ultima amministrazione di centrodestra, in totale crisi di idee, è stata costretta a prendere come esempio un paesino della Carnia (Illegio) per organizzare un paio di mostre che hanno riscosso un modestissimo successo (l’ultima, solo 30 mila presenze), malgrado Fontanini avesse affidato ai trevigiani di Goldin, a suon di milioni di euri, il compito di sventrare casa Cavazzini per adeguare l’edificio ai capricci del veneto. Poi non se ne fece nulla, ma i lavori vennero eseguiti. Oggi, l’estate a Udine sta correndo stancamente, proprio mentre Trieste esplode per vivacità di iniziative e turismo. Fino a poco tempo fa, il capoluogo regionale era la città del coprifuoco. Oggi, scrivono, il fine settimana sembra un’istantanea scattata a Firenze o a Venezia. L’apoteosi è stata raggiunta con il “Fantasma”, capolavoro internazionale in scena al teatro Rossetti la settimana scorsa e con i Maneskin domenica sera allo stadio Rocco. Una decina di anni fa i grandi concerti, le grandi star, facevano tappa a Udine o villa Manin, oggi non è più così. Sono state fatte scelte politiche che si pagano care. La classe dirigente udinese ha scelto di porre il calcio al centro delle priorità, sostenendo la riqualificazione dell’impianto che ne ha ridotto la capienza a 22 mila persone. Per Loris Tramontin, titolare di Azalea Promotions, uno stadio di quelle dimensioni, non è più adatto ai grandi eventi, troppo piccolo per le grandi star, troppo grande per esibizioni più ridotte. L’ultimo concerto, quello dei Metallica, portò in Friuli oltre 45mila persone. Oggi non è più possibile a causa degli spazi fra la tribuna sud e il campo da gioco. Tramontin osserva: “Bastava intervenire sulle dimensioni della tribuna sud, quella degli ospiti, e si sarebbe ottenuta una favorevole combinazione”. Inutile ricordare Madonna, Coldplay e Springsteen, che si esibirono in quel formidabile 2009 cui seguì, qualche anno dopo, Bon Jovi. Oppure le suggestive fiammate rock di Springsteen, Kiss e Foo Fighters nel parco di villa Manin di Passariano (6 attività commerciali della zona, in assenza di eventi, hanno chiuso). Udine arranca e paga il pegno di scelte politiche complessive totalmente sbagliate che stanno deprimendo l’area. Perfino Gorizia, dando per scontata l’intensa attività di Pordenone, dà la paga a Udine. Dal Premio Amidei a E’ Storia, per arrivare a “Go2025” è tutto un pedalare. L’altra settimana è stato riaperto anche il Castello dopo i lavori di riqualificazione. A Udine i parcheggi si trovano comodamente, i tavoli liberi anche; una città talmenete comoda ma desolatamente vuota.