DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! S’ingarbuglia la vicenda del sindaco con la ditta Calzavara. Il buco nero del clamoroso conflitto d’interessi. Chi non ha verificato? De Toni alla ricerca di un super manager.

Il caso della richiesta di dimissioni del sindaco sollevato dall’opposizione in consiglio comunale per via di una presunta incompatibilità diventa sempre più complicato e nebuloso. La lettera di Marco Calzavara, titolare dell’omonima ditta finita sotto i riflettori dell’opposizione del comune di Udine e pubblicata ieri dal Messaggero Veneto, non fa alcuna chiarezza rispetto a quanto sostenuto dalla capogruppo della Lega, Francesca Laudicina. Le date, per fugare i dubbi sulla presunta incompatibilità di De Toni, non coincidono. E la segretaria della Lega del capoluogo friulano, dettaglia i numeri. Dunque abbiamo un sindaco che ha dato le dimissioni da membro di Cda della ditta che ha vinto un appalto (telecamere) nel comune di Udine il 26 maggio 2023. La cessazione dalla carica è stata iscritta il 20 giugno successivo. Il 5 aprile la Calzavara si è aggiudicata l’appalto. De Toni – rileva Laudicina – è stato proclamato sindaco il 18 aprile. Da questa data scatta l’incompatibilità. Da che parte sta De Toni? Con la Calzavara i con il comune di Udine di cui lui è titolare? Ma c’è un altro elemento che getta un’ombra “sinistra” sulle giravolte del sindaco. Il 27 aprile De Toni, dopo aver ricevuto tutte le rassicurazioni da parte degli uffici comunali (la segretaria Finco?) autocertifica l’insussistenza di cause di incompatibilità e sempre lo stesso giorno partecipa all’assemblea di approvazione del bilancio della Spa come da verbale depositato presso il registro delle imprese di Roma. Il sindaco, dal canto suo, aveva dichiarato di essersi dimesso il 18 aprile. In realtà l’opposizione sostiene che De Toni si sarebbe dimesso dal Consiglio di amministrazione il 26 maggio. Ben un mese e dieci dopo la proclamazione a sindaco. Le date non coincidono e il conflitto risulta certificato da aprile a maggio. Laudicina invoca “l’onestà intellettuale” e, visto che le bugie hanno le gambe corte, prima o dopo la verità verrà a galla. Il palazzo intanto è in fermento forse anche per come è stata gestita questa questione rispetto alle date e alle autocertificazioni. Si dà il caso che la maggioranza abbia chiesto informalmente di ingaggiare un nuovo dirigente da affiancare al segretario Francesca Finco voluta ancora dal sindaco Fontanini. Chi possiede le caratteristiche e le buone relazioni con i vertici della sinistra cittadina è l’ex direttore della Net Massimo Fuccaro. La legge Bassanini cristallizza così la figura: il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Eventualmente, saranno gli uffici regionali a dare il via libera o meno. Un pò come accade a Trieste dove al vertice dei dirigenti vi è un segretario comunale e un direttore generale.