MonfalconeCampione Exxx…Polzive!!! La città dei cantieri finisce sulla BBC. I Britannici s’impuntano contro la Cisint per via del divieto di giocare a criket. La replica dell’europarlamentare: Palle volanti pericolose.

Il cricket è uno sport a squadre originario dell’Inghilterra e diffuso poi nelle colonie britanniche, divenendo sport nazionale e di alto livello tecnico in Australia, Nuova Zelanda, India e Pakistan. A Monfalcone, provincia di Gorizia, il gioco del cricket è vietato. Se si viene sorpresi a lanciare una palla, scatta la multa. «Se stessimo giocando a Monfalcone la polizia sarebbe già arrivata qui per fermarci» ha raccontato alla Bbc il capitano della squadra locale, Miah Bappy, durante un allenamento in periferia, dalle parti dell’aeroporto di Trieste. Nei mesi scorsi un gruppo di adolescenti bengalesi erano stati «beccati» a giocare al loro sport nazionale, ripresi dalle telecamere di sicurezza e multati dalla polizia. I quotidiani nazionali “politicamente corretti” hanno subito iniziato la campagna denigratoria contro l’europarlamentare Anna Cisint: “A Monfalcone su una popolazione di poco più di 30mila abitanti quasi un terzo sono stranieri: la maggior parte di loro sono musulmani del Bangladesh arrivati in Italia alla fine degli anni Novanta dove lavorano nei giganteschi cantieri navali di Fincantieri. Nei suoi due mandati l’allora sindaca della Lega Anna Maria Cisint ha prima rimosso le panchine nella piazza della città dove i bengalesi erano soliti ritrovarsi e poi ha polemizzato con quello che le donne musulmane scelgono di indossare in spiaggia. Ed è arrivato anche il divieto di cricket. Intervistata dalla Bbc, Cisint ha spiegato che «non c’è spazio o denaro per costruire un nuovo campo e le palle da cricket sono un pericolo. Mi rifiuto di concedere alla comunità bengalese il privilegio di giocare al loro sport nazionale, per noi non hanno fatto niente». Il divieto risale al 2021. Misura che ha incuriosito l’interesse della BBC. Proprio un reportage pubblicato sul portale online dell’emittente pubblica inglese ha fatto tornare in auge il comune italiano di Monfalcone e il suo “no” al cricket. La BBC infatti racconta come ancora oggi migliaia di bengalesi sono costretti a giocare a cricket lontani dalla città situata in provincia di Gorizia. Tutto per un divieto voluto dall’ex sindaca Anna Maria Cisint, attuale europarlamentare leghista. Una situazione raccontata nei minimi dettagli dalla BBC e documentata dalle testimonianza di chi è vittima di queste limitazioni. Il servizio è stato pubblicato venerdì 6 settembre ed ha costretto Cisint a una replica. La seguente: «La BBC, che vorrebbe spacciarsi come un organo di informazione autorevole, si trasforma, invece, in strumento di faziosità politica e nel megafono delle posizioni più integraliste della comunità islamica di Monfalcone, comunità che si sta distinguendo sempre più per il rifiuto a ogni forma di rispetto della legalità e delle leggi (…). Il resoconto che ne deriva è infarcito di falsità a partire da un titolo pretestuoso sulla “città che avrebbe vietato il cricket”. Se si vuole realizzare un impianto di questo genere, in un’area privata e nel rispetto di ogni regola di sicurezza, se lo facciano gli interessati, come è avvenuto per altri giochi del genere come il padel. Da inizio degli anni Duemila, Monfalcone governata dal centrosinistra si è progressivamente trasformata nella località più degradata della regione, devastata da un’immigrazione fuori controllo, generata da Fincantieri, di lavoratori provenienti soprattutto dal Bangladesh, il paese più povero del mondo, nelle quale era diffuso il sovraffollamento, le violazioni urbanistiche e dell’igiene pubblica, con servizi sanitari, sociali e scolastici da terzo mondo. Dal 2016, quando sono stata eletta sindaco ho trasformato la città, con oltre 110 milioni di investimenti di opere pubbliche, con un piano modello per la sicurezza, con il risanamento urbano, con un’azione mirata a dare impiego alla manodopera locale e frenare il sistema dei subappalti e il dumping salariale e contrattuale. Tanto che nell’elezione al secondo mandato mi ha votato il 73 per cento dei monfalconesi: questi sono i dati della realtà cittadina. In questo contesto, agli stranieri è richiesto il rispetto delle nostre leggi, delle nostre norme, dei nostri ordinamenti così come si impegnano a fare firmando la domanda di soggiorno e la carta dei valori collegata che richiede di adeguarsi alle nostre regole, alla nostra lingua, ai nostri costumi compreso il divieto del velo. Ci troviamo invece di fronte al fatto che l’islamismo radicale appoggiato dalla sinistra locale, ha alzato il tiro non solo nei miei riguardi con le minacce concrete di morte, ma anche nel voler imporre le loro regole in contrasto con gli ordinamenti e le leggi italiane che si erano impegnati a rispettare nel momento della richiesta del permesso di soggiorno».