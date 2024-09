LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Un carnico guiderà la promozione del turismo Friuli VG. I salviniani puntano sul dominio dell’esecutivo nella Comunità della Carnia. Benito Remix a secco. Forza Italia balla. L’analisi di De Prato.

Con delibera di giunta regionale e su suggerimento dell’assessore al turismo col crestino, l’ingegnere di Tolmezzo Iacopo Mestroni, figlio dell’ex parlamentare leghista Aurelia Bubisutti sarà il nuovo direttore generale di Promoturismo. Decorrenza 20 settembre e di durata triennale, fino al 19 settembre 2027. Tirerà 150mila euri/anno. La nomina non è passata inosservata negli ambienti politici del capoluogo carnico interessato in queste settimane a risolvere la complicata situazione dell’incastro di nomi che andranno a formare l’esecutivo della Comunità di Montagna della Carnia del presidente De Crignis. Rispetto a quanto riportato su queste pagine, le novità di rilievo sono registrate soprattutto in casa Lega che si muove come dominatrice assoluta dell’Alto Friuli. Se viene data per scontata la riconferma di Claudio Coradazzi vice presidente di De Crignis a rappresentare la Val Tagliamento, cui si aggiungono i nomi di Marco Clama intestatario della valle del But e Adelia Candotti titolare della Val Degano, la Lega sta preparando il blitz anche a Tolmezzo nell’infuocata conca del capoluogo dove il sindaco Vicentini, in accordo col vice presidente del consiglio Mazzolini e Aurelia Bubisutti hanno attivato le batterie diplomatiche per sistemare in Comunità la vice sindaca Laura D’Orlando affiancata dal sindaco di Verzegnis Andrea Paschini. Con questa operazione, la pur frantumata Lega alpina (correnti Gava-Iginio-Ferrari/Zilli-Giatti/Mazzolini-Bubisutti-D’Orlando) potrebbe vantare un dominio pressoché assoluto nell’ente carnico. Non tocca palla Fratelli d’Italia che resta alla finestra e dovrà accontentarsi delle briciole visto che le speranze per i favoriti Riolino (conca) e Gonano (valle del But) sono ormai ridotte al lumicino. Gli altri nomi sono quelli di Coriglio Zanier, Velia Plozner, Lorenzo Longo e un quarto che potrebbe anche non essere un amministratore. Un gioco di compensazioni che dovrà necessariamente tener conto di altre due poltrone che rappresentano un riparo goloso per i carnici: Il consorzio boschi carnici, scadenza prossimo anno, ora in quota Forza Italia, è presieduto da Luigi Cacitti (1.800 euri/mese). Al bacino imbrifero montano del Tagliamento (BIM) (scadenza quest’anno) il presidente è il sindaco di Ampezzo Michele Benedetti (1.500 euri/mese). Vista la fotografia della Comunità Montana della Carnia, inevitabile che i Benito Remix rivendichino le due poltrone. Forza Italia dovrà passare la mano.