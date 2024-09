AllertaOrsi Exxx…Polzive!!! Chi vuole i pericolosissimi orsi in libertà? Lo strano caso del bestione che ha perso per la quinta volta il collare. “Quinta volta”. In Croazia ieri sera un uomo è stato aggredito e ferito agli arti dalla bestia. Figuraccia atomica dei ricercatori dell’università di Udine: “L’orso va a grattarsi sugli alberi”. Alert in Carnia.

L’orso, chiamato confidenzialmente “Francesco” come fosse un vicino di casa, ha perso per la quinta volta il collare del radiocomando. Il dispositivo che serve ai ricercatori dell’Università di Udine di seguire gli spostamenti del bestione. L’aggeggio ha smesso di funzionare il 22 luglio scorso e solo grazie a un gruppo di cacciatori che hanno trovato per puro caso il radiocollare, i ricercatori dell’ateneo si sono accorti che l’orso girovagava da giorni indisturbato per la Carnia. Gli scienziati hanno reso noto ciò che qualsiasi esperto di orsi sa: Il collare era sotto un’albero dove l’orso va a grattarsi. Ed è già la quinta volta che accade. Intanto gli allevatori di Enemonzo e di Ampezzo sono preoccupati: ha già attaccato alcuni animali della loro fattoria. Il fatto che sia già la quinta volta fa nascere un sospetto che i gli studiosi vogliano lasciare libero un animale pericolosissimo. E ieri sera un uomo è stato aggredito da un orso a pochi metri dalle case. E’ successo in Croazia, nel Parco nazionale dei laghi di Plitvice, nota meta turistica, patrimonio Unesco, visitato da oltre 1,5 milioni di persone ogni anno. La vittima è un 64enne che ieri sera intorno alle 22.30 è stato avvicinato e morso nel villaggio di Čujića Krčevina . La notizia è stata data da Lika.online, che cita fonti sanitarie e di polizia. L’uomo, ferito, è ricoverato nella città costiera di Gospic. Le autorità croate hanno autorizzato l’abbattimento ad almeno 100 esemplari.