Momenti di Gloria.

Gianmarco Tamberi insieme a Marcell Jacobs è l’uomo del giorno, la medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo lo ripaga di cinque anni di sofferenza e sacrifici dopo il drammatico infortunio che lo aveva estromesso dai Giochi di Rio.

E Marcell il 18 e 19 settembre sarà a Caorle, in Provincia di Venezia, ai campionati italiani assoluti di atletica leggera su pista per società, la medaglia d’oro olimpica correrà con la maglia della Virtus Lucca. Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del pianeta, indosserà quella divisa. La Federazione ha introdotto la regola secondo cui i campioni in carriera nei corpi militari (Jacobs è tesserato con le Fiamme Oro Padova) devono correre con la società “civile” di appartenenza che ebbe il merito di lanciare il futuro campione.