CaligoGorizia Exxx…Polzive!!! Perchè pagare i sindaci? Ziberna conferma: Ci piace scherzare. Delegato un consigliere di opposizione a una condotta di acque bianche a Nova Gorica. Esclusivo

Perchè pagare i sindaci? per dare incarichi inutili e tener buona l’opposizione che accetta la medaglia.

Arengo politico goriziano surriscaldato dopo l’ennesimo colpo di teatro del sindaco Ziberna. La conferma che la realtà supera la fantasia è sigillata in una determina sindacale del 30 luglio scorso e che ha per oggetto l’affidamento di un “incarico di consigliere delegato alla gestione dei rapporti tra il comune di Gorizia e quello di Nova Gorica nell’ambito della procedura di realizzazione della condotta di captazione delle acque bianche correnti in via San Gabriele”. Il sindaco Ziberna, in ragione della trascendente funzione dell’incarico, ha indicato il consigliere di opposizione Alessandro Feri a ricoprire le vesti di ambasciatore progettuale fra le due città. Lo stordimento dei goriziani è esploso quando sono venuti a conoscenza che l’avvocato Feri aveva accettato l’incarico. Il consigliere, uno dei leader della Lista a sostegno di Silvano Gaggioli sindaco è stato un battagliero oppositore di Ziberna in campagna elettorale. Tuttavia, tornando alla delega, va detto che le condotte di captazione rientrano in quegli incarichi che, per antonomasia, sono ritenuti i più inutili che l’amministrazione pubblica possa elencare. Velenoso il commento del consigliere comunale Fabio Gentile che osserva con distacco lunare: “Tante volte per indicare l’inutilità di nomine in alcuni Cda usavo l’espressione: Cda del canale di scolo laterale delle acque reflue di bacino”.

Vi è poi la questione aperturista che Ziberna vuol dimostrare agli elettori visto che ormai la campagna elettorale è già avviata e cioè quella di rappresentare un sindaco europeo, occidentale e Democratico Popolare. Una volta via San Gabriele veniva chiamata per scherzo la via goriziana al socialismo. Oggi trionfa il Pelinkovac.