Missione6 Exxx…Polzive!!! Pioggia di euri negli ospedali friulani: a Codroipo 8 milioni; a Latisana 10. Spunta la Cooprogetti di Pordenone (Mostro Municipio di Lenna-Cotenna a Forni di Sopra).

Tutto regolare, ben s’intende, ma gli addetti ai lavori, hanno notato una “strana” coincidenza fra uno studio di Pordenone, incaricato di progettare le specifiche strutture sanitarie di Latisana e la conca carnica. I progetti sono quelli denominati Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative nel presidio ospedaliero di Latisana (importo complessivo 10milioni di euri) che, guarda caso, “la coincidenza”, si snoda lungo i tornanti della Val Tagliamento. In particolare quella che fa riferimento ad Ampezzo, Forni di Sopra e di Sotto. L’incarico per il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di Casa della Comunità e di Ospedale di Comunità è stato affidato alla Cooprogetti S.c.r.l con sede a Pordenone per un importo di Euro 99.301,67. Tenendo ben presente la formuletta del “Tutto regolare, ben s’intende…”, la Cooprogetti di Pordenone spunta, inaspettamente, anche ad Ampezzo nel caso dell’affidamento dei servizi di progettazione, fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, relativa i lavori di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio pubblico ex scuola professionale, da adibire a centro culturale. Ad Ampezzo, ad affiancare la Cooprogetti pordenonese spunta lo Studio L2B Tecnici Associati di Lenna Vanni e Menotti Monica con sede a Tolmezzo (UD). La spesa relativa all’affidamento è di euri 130.925,35. Va precisato che, in prima istanza, l’offerta della Cooprogetti era risultata anomala, poi, miracolosamente, ritenuta “congrua”. Ma c’è un’altra opera che sta scandalizzando gli amministratori friulani: il Mostro-Municipio di Forni di Sopra del sindaco Lenna-Cotenna querelante Leopost. L’appalto del servizio di progettazione dell’opera più inutile e dispendiosa di tutto il Friuli (una mangiatoia da circa 6 milioni di euri, stime ante-aumento materie prime) è stato affidato, per 140mila euri più iva, a una vecchia conoscenza dei lavori in Carnia, la Cooprogetti Scarl (Capogruppo della R.T.P.) di Pordenone, la stessa che progetta i lavori di Latisana, Ampezzo e Forni di Sopra, quasi a destare il sospetto che vi sia un filo rosso che lega la sanità friulana, la cotenna carnica e gli affidamenti dei progetti. Alcuni giorni fa, in un’intervista apparsa sul Messaggero Veneto, l’onorevole Renzo Tondo rendeva noto orgogliosamente che in Carnia non c’è disoccupazione. Ma va? Non ci sarà disoccupazione, purché ci spieghi a chi, a chi? serve un municipio da 6milioni di euri (ante aumenti materie prime) in un paese di 800 anime? Tornando ai distretti e alla missione 6 del PNRR, dopo Latisana sono previsti lavori dove il Centrodestra è uscito con le ossa rotte.

A Codroipo finanziamenti per la Casa della Comunità pari a € 1.489.395,00; Centrale Operativa Territoriale € 173.075,00; Distretto sanitario € 6.337.530,00. Per un finanziamento complessivo di 8.000.000,00 di €. I lavori di riorganizzazione e adeguamento dell’area distrettuale di Codroipo sono stati affidati all’ing. Adriano Runcio per un importo di € 88.600,57.

A Palmanova per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale e una Casa di Comunità”, l’incarico è stato affidato allo Studio 3P Associato di Marano Lagunare (UD), importo complessiva di € 18.999,82. Friuli, latrina d’Italia.