EquinoSerafino Exxx…Polzive!!! Un asinello colpito dal virus mette in crisi la sanità friulana: Tira e molla sulle date della disinfestazione da West Nile nei comuni.

La positività al virus West Nile di un equide individuato nel comune di Tavagnacco, frazione di Adegliacco (Ud), ha messo in evidenza limiti organizzativi nella sanità friulana e comuni interessati, da fare spavento. Il direttore generale dell’Azienda di coordinamento della regione è l’espulso da Pordenone Jo Polimeni; il direttore generale chiamato da Riccardi a sostituire quello dell’azienda friulana (Braganti) è l’esperto in case di riposo e querelante Leopost, Denis Caporale. In cabina di regia a telecomandare il disordine estivo l’assessore Riccardi e la dirigente Zamaro. Lo psicodramma è così ricostruito: L’azienda regionale di coordinamento della salute viene informata di una positività da West Nile su un equide individuato nel comune di Tavagnacco. In questo caso il trattamento adulticida deve essere effettuato nel raggio di 4 chilometri dal punto zero. L’azienda incaricata dall’ARCS per la disinfestazione aveva fatto affiggere avvisi di trattamenti nei centri dei comuni interessati, Pagnacco, Povoletto e Reana del Rojale solo alcune ore prima dell’inizio dei trattamenti. E’ il caos: A Reana nessuno sapeva niente, a Pagnacco il sindaco riferisce: Quando ho trovato (martedì) questi avvisi appesi ai pali della luce mi si è preso il panico”. Il primo cittadino di Povoletto tuona: “La regione ci ha trattati come zerbini! Ho saputo del trattamento solo 24 ore prima”. Il sindaco di Tavagnacco, comune interessato all’equide infetto, non sa nulla. A tentare di fare chiarezza sul polverone sanitario è dovuto intervenire l’assessore Riccardi che ieri mattina ha dato le disposizioni ai sindaci in merito alle operazioni di disinfestazione: Partiranno tutte stasera sera a partire dalla mezzanotte. Ai comuni interessati si è aggiunto anche Udine. Dalle ore 23:59 saranno effettuati interventi di disinfestazione adulticida preventiva in un’area di 4 km dal punto zero individuato in Adegliacco di Tavagnacco e interesseranno le seguenti aree del territorio Comunale di Udine: Parco Brun; Piazzale Chiavris; Residenza Protetta CARIS perimetro esterno Palazzo per atletica Ovidio Bernes esteno; Scuola Marconi; Area esterna Comunale Terminal Nord; Piazzale Dora Bassi; Via Biella, inizio da Via Susa fino al Piazzale Daniele Sipione; Perimetro esterno strade Comunali Ospedale; Piazzale Angelo Meriggi. Inoltre a Pagnacco, Reana e Povoletto. E’ vietato lasciare gli animali all’aperto e il bucato.