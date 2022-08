CentroDestraRsa Exxx…Polzive!!! Per contrastare la serie di furti a Udine, Fontanini trasforma la Polizia Locale in una casa di riposo: La pensionata C.M. resterà in servizio per un anno.

I furti aumentano, la percezione di paura a vivere in città sale e il sindaco leghista Fontanini si affida ai pensionati. Dopo l’incarico gratuito a un dipendente della Polizia Locale collocato in quiescenza e disposto dalla giunta nel marzo scorso, una “nuova leva” va a popolare il comando di via Girardini. Si tratta di C.M. che si è resa disponibile a continuare la propria collaborazione con il comune di Udine per il tempo necessario a garantire un “adeguato passaggio di consegne e la migliore funzionalità dei servizi interessati da grande turnover di personale”. L’incarico alla pensionata, come si legge in determina, è a titolo gratuito per la durata di 12 mesi a partire dal 1° settembre 2022, eventualmente prorogabile. Sarà posta in affiancamento al nuovo personale assegnato e potrà collaborare con comandante Del Longo che, fra qualche anno, andrà in pensione anche lui. Intanto, la nuova veste di Udine Rsa, attrae i malviventi. Nello scorso fine settimana è stato registrato il più alto numero di furti, scassi e danni agli appartamenti ed esercizi pubblici che mai si fosse visto prima. In foto la porta d’ingresso laterale del caffé Delser, nel pieno centro di Udine; il vetro è frantumato e i ladri non sono riusciti ad entrare solo perché qualcuno ha dato l’allarme. Episodio avvenuto domenica notte verso le 2.40.