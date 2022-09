MissFriulane Exxx…Polzive!!! Il Friuli terra di rosiconi. Bufera in rete per Alice Toniutti eletta Miss Italia Fvg; Alessia Miss Cinema; Arianna Miss Eleganza.

E’ stata eletta sabato sera al Kursaal di Lignano Miss Italia Friuli Venezia Giulia. Il suo nome è Alice Toniutti ventiquattro anni di Tarcento (Ud) e conquista il passaggio alle pre finali nazionali di “Miss Italia”. Le altre fasce che consentono il passaggio successivo sono state assegnate ad Arianna Sgarbossa, 22 anni di Tricesimo, eletta Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia ed Alessia Maugeri 26 anni di Udine. Miss Sport è stata eletta Jannet Antonia Belabed 19 anni di Udine; saranno loro le partecipanti alle pre finali. Ma la rete impazza e i commenti dei pelosoni friulani sono di questo tenore: “Mamma mia quanto si rosica in questi commenti quando la volpe non arriva all’uva”; E ancora: “Penso che in Friuli c’è di “molto” e meglio”. “Dov’è finita la solidarietà femminile?”; “Ma quanta cattiveria leggo!! Basta! ha vinto! è stata scelta per rappresentare il Friuli”: “Ussignòr…basta uscire di casa un quarto d’ora e incrocio di meglio…”. A giudicare dai commenti e dall’interesse suscitato, significa che dopo quasi 90 anni il concorso gode ancora di ottima salute.