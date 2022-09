CalendeFriulane Exxx…Polzive!!! Rosato, Saro e De Monte tirano la volata a De Toni candidato sindaco di Udine.

La presentazione dei candidati del Terzo Polo celebrata ieri al 117 di Martignacco, aveva solo la funzione di imbastire, sotto traccia, i primi negoziati rispetto alla scadenza delle amministrative di Udine del prossimo anno. Fra i presenti, il solo Ettore Rosato, alias Rosatellum, ha la possibilità di entrare in Parlamento per il resto è solo poesia o candidature di bandiera. Ben per questo, le elezioni nazionali rappresentano un validissimo test per capire l’indice di gradimento di una nuova forza politica che si presenterà “terza” rispetto ai classici competitors alle elezioni amministrative del capoluogo friulano. Non è una novità che Saro, De Monte, Prisciano, Scalettaris, Telesca e Colautti stiano costruendo una piattaforma di dialogo con espressioni centriste in funzione anti-Venanzi che è appoggiato dal Pd e un nutrito gruppo di civiche. Il sogno di Saro-Treccartaro è quello di riuscire ad attrarre fazioni centrodestriste per calare sul tavolo la candidatura di De Toni al posto dello stanco Fontanini. Un’operazione che vede il rifiuto netto di Fratelli d’Italia e frange della Lega che non intendono rivedere la figura del treccartaro al tavolo delle trattative. Vieppiù che sull’operazione vi sarebbe già la casella di vice sindaco riservata ad Alessandro Colautti. Insomma il 25 settembre come test elettorale sull’ex rettore De Toni sindaco di Udine teleguidato dal Terzo Polo friulano. La concorrenza è molto sostenuta per via della presenza di Forza Italia, che resta un pilastro nel pianeta dei moderati, ma soprattutto dell’incognita del gruppo di Lupi, Brugnaro, Cesa e Toti, dichiaratamente di centrodestra. Il voto delle politiche in città darà i primi responsi.