MaranoBaccano Exxx…Polzive!!! Non è Cernobbio, bensì la Laguna friulana il centro della politica. Salvini contro le sanzioni alla Russia, Meloni filo atlantica. Silenziata la lista del presidente.

A meno di 20 giorni dal voto, al centrodestra gli si prendono le traveggole. Le convulsioni, i giochetti, e i tranelli sono mascherati fra le colonne dei quotidiani di oggi. Dal Corriere al Messaggero Veneto a Libero. E’ in corso a Cernobbio il forum economicamente più glamour d’Europa e tra poco parleranno i big della politica nazionale fra i quali Giorgia Meloni che ribadirà il suo filo atlantismo a dispetto delle parole di Salvini a Fano ieri.

Lei incredibilmente draghiana; lei che stava all’opposizione. Chi invece stava col banchiere (Salvini), critica le misure prese contro la Russia. Succede tutto nella terz’ultima domenica prima del voto e alla vigilia dell’arrivo di Salvini previsto per domani sera a Marano Lagunare, il comune della Beata Vergine, del futuro parlamentare Graziano Pizzimenti e del ponte delle scosse. E le scosse, alla vigilia dell’arrivo del leader leghista in Friuli sono ad altissima tensione. Sul Messaggero Veneto non c’è traccia del tema delle sanzioni alla Russia, quello che sta agitando la coalizione, cosa che invece viene ripresa dal Corriere. Dice Salvini: «Le sanzioni stanno funzionando? No. A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia». Tanto basta a Matteo Salvini per scatenare una vivace e variegata rivolta dialettica da parte degli avversari. Ma il messaggio è rivolto a Giorgia Meloni che non cade nel trappolone e replica: “L’Italia non sarà l’anello debole dell’Europa, un governo con a capo Giorgia Meloni non sarà il ventre molle dell’Occidente”. E sulle sanzioni alla Russia, Meloni afferma: «È un auspicio da parte del leader della Lega, ma non potrà essere una linea di governo». Le dichiarazioni di Salvini lasciano trasparire la preoccupazione di un risultato ben al di sotto delle aspettative elettorali che si attestano oltre il 15% a livello nazionale con punte del 20 al Nord. In tal senso, come si è capito dai brani letti sul Messaggero Veneto, il progetto della Lista del Presidente Fedriga per le regionali 2023 composto da ex democristiani si allontana sempre di più. Il ragionamento che Salvini e il suo fedelissimo Dreosto fanno è molto semplice: Con questi chiari di luna una lista del presidente farebbe il gioco di Fratelli d’Italia che diventerebbe partito di maggioranza in consiglio regionale e con pretese legittime del più alto numero di assessorati nella prossima giunta Fedriga.