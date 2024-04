MiracoloPasquetta Exxx..Polzive!!! Poteve essere una strage. Una frana impressionante rotola sull’autostrada Udine-Tarvisio. Chiuso il tratto Carnia-Pontebba in entrambe le direzioni. Gli automobilisti miracolati: Spendono cifre impressionanti per le piste da sci e nulla per la manutenzione dei pendii.

Il miracolo di pasquetta. Verso le 6 di stamattina sul tratto autostradale fra Carnia e Pontebba, al chilometro 64, dell’autostrada Udine-Tarvisio è precipitata una frana che ha interrotto la circolazione e danneggiato lievemente tre automobili. Chiusa la viabilità in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza della sede autostradale da parte del personale specializzato. Sembra che le cause dello smottamento siano da attribuirsi alle forti piogge di questi giorni. Sul posto sono inoltre intervenuti i vigili del fuoco di Tarvisio e Gemona e le pattuglie della polizia stradale. Dopo la frana del passo di Monte Croce carnico la montagna friulana si sbriciola lungo il Canal del Ferro. L’incremento delle temperature, le frequenti scosse di terremoto e la velocità dell’avvicendamento dei cicli di gelo e disgelo costituiscono la maggior minaccia alla stabilità dei pendii nelle quote sopra i 1.000 metri. A seguito della frana sono stati parzialmente danneggiati tre veicoli. Non risultano persone ferite. Poteva essere una strage.