MinoranzaBaldanza Exxx…Polzive!!! Il fronte perturbato di Pasquetta raggiunge la maggioranza Fvg: Resistenze degli alleati sulla proposta di Fedriga di un seggio alla minoranza slovena.

Apparentemente tutto sembra tranquillo e la proposta del presidente Fedriga, ribadita in questi giorni, di estendere il numero dei consiglieri a 49 per far posto a un rappresentante della minoranza slovena, sembra essere passata in cavalleria. Ma così non è. L’iniziativa ha creato una vasta perturbazione a palazzo in linea con quella di oggi. Tutto nasce dalle inaspettate dichiarazioni del presidente: «La minoranza slovena all’interno del Consiglio regionale del Fvg deve essere rappresentata di diritto senza l’obbligo di aggregarsi a qualsiasi forza politica. È nostro interesse concretizzare questo passaggio all’interno di una più ampia riforma elettorale e auspico un pieno coinvolgimento da parte delle diverse forze politiche, al fine di distinguere la rappresentanza delle minoranze dalle rappresentanze di partito». Come conciliare un seggio alla Slovenia con i fantasmi di 70anni fa è un mistero oppure un azzardo calcolato. Sicuramente ai piani alti di Fratelli d’Italia di Trieste, dal capogruppo Giacomelli al Senatore Menia, la faccenda lascia molte perplessità. Bastava essere presenti a Trieste all’inaugurazione del treno del Ricordo del febbraio scorso per capire l’atmosfera. Il senatore Menia, padre della legge del “Giorno del Ricordo”, si lustrava gli occhi a vedere in città la presidente del consiglio Meloni e il ministro Cirani. E una verifica di come sono combinati i rapporti si potrà avere il 1° maggio. Ogni anno a Trieste, durante i cortei, non mancano le bandiere che simboleggiano il regime di Tito. Quest’anno le celebrazioni si terranno a Monfalcone. Fedriga vorrebbe modificare lo statuto della Regione per far posto al seggio sloveno. Oggi il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti. Nuvoloni all’orizzonte.