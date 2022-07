MiracoloItaliano Exxx…Polzive!!! Col tramonto di Draghi-WallStreet l’Italia torna a sognare: Gazprom ha aumentato le consegne di gas.

Da Formiche.net:

Aumentano i flussi russi all’indomani della giornata che ha sancito la fine del governo Draghi. Stamattina le consegne di Gazprom all’Italia sono aumentate da 21 a 36 milioni di metri cubi al giorno, un aumento del 70%. Difficile non collegare l’avvenimento alla giornata di ieri, che ha segnato a tutti gli effetti il crollo del governo di unità nazionale guidato dall’euro-atlantista Mario Draghi. Il quale, nel suo primo discorso al Senato, ha fatto riferimento esplicito alle interferenze russe e alla necessità di combatterle. Agli osservatori non è sfuggito che le forze politiche responsabili per la crisi – aperta dal Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte, chiusa dalla Lega di Matteo Salvini in tandem con Forza Italia di Silvio Berlusconi – si siano particolarmente distinte negli ultimi mesi per l’opposizione all’invio di armi all’Ucraina e per le richieste di “pace” in salsa russa

Anche se il contatto tra queste forze e Vladimir Putin fosse interrotto, l’utilizzo politico che quest’ultimo sta facendo delle forniture di gas è evidente da mesi. Ed è stato riconfermato stamattina, con la ripresa parziale dei flussi attraverso il gasdotto Nord Stream 1, dopo una saga durata settimane in cui il Cremlino si è dedicato ad alimentare l’incertezza per tenere l’Ue sulle spine e massimizzare i profitti al contempo.

Va sottolineato che le forniture russe all’Italia non passano da quel gasdotto, né dalla Germania: l’aumento dei flussi verso l’Italia è scorrelato dalla saga Nord Stream 1. Dunque, se non altro, il fatto rimarca la soddisfazione di Mosca per quanto avvenuto ieri a Roma.