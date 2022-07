CentroSbregoDentro Exxx…Polzive!!! Il gruppo di Toti vota la fiducia a Draghi. Spunta l’alleanza con Mastella. Rischio crisi in Liguria con riflessi in Friuli. Gelmini verso Italia Viva. Brunetta abbandona Forza Italia

Brunetta lascia Forza Italia: “Non votando la fiducia a Draghi, Forza Italia ha tradito i suoi valori e la sua storia”.

Dopo il “CampoLargo” lettiano, rischia di sbriciolarsi sul nascere anche il “GrandeCentro”. Fenomeno evocato secolarmente ad ogni vigilia elettorale. Su “Libero” di oggi si legge che «Il gruppo di “Italia al Centro” che fa riferimento a Toti ha votato ieri la fiducia al Governo Draghi». Uno strappo col centro destra e con la maggioranza che sostiene la sua giunta in Liguria, che non potrà non avere conseguenze. Il governatore scade nel 2025 ma, con le turbolenze che girano, non è detto che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, stacchino la spina a Toti. In tal caso le elezioni potrebbero coincidere con quelle del Friuli ed estendere gli equilibri del centro destra classico in Piemonte 2014 (a Fratelli d’Italia?) e Lombardia 2025. Il riflesso del voto dei centristi di Toti ha già raggiunto il Friuli e, da stamattina, i telefoni dei “sugheri” sono bollenti. Il “GrandeCentro” Friulano (Saro, Bergagna, Molinaro, Castenetto, Zanon, De Toni, Prisciano, Zampa, Colautti, Ovan…), tolto Lupi e Brugnaro che stanno chiaramente col Centrodestra, è in piena attività per tentare la corsa alle regionali Fvg col Centrosinistra. Toti, Mastella, Renzi (in arrivo Gelmini), Calenda, Tabacci, Quagliariello e altri che, giocoforza, guarderanno al centrosinistra. In ogni caso il primo test sarà a breve, ai primi di ottobre con le politiche, per verificare il valore del ritrovato spirito di coalizione del Centrodestra che ieri fra le ore 13 e le 17 è apparso in tutta la sua luminosità. PS Il sughero è un formidabile galleggiatore.